Review: Pro-Ject Phono Box S3 B phonoversterker

Pro-Ject is een van de grootste fabrikanten van platenspelers ter wereld, maar produceert daarnaast heel veel accessoires die bij het vinylgebeuren passen. Waaronder phonoversterkers in heel wat prijsklassen, van heel goedkoop tot (onder meer via zustermerk Musical Fidelity) heel wat duurder. De S3 B op paperbackgrootte kost iets meer, toch vergeleken met instapproducten. Maar voor 399 euro krijg je wel bijzonder veel. Waar budgettoestellen het houden op basale instellingen en enkel ondersteuning voor MM-elementen, vind je hier heel wat meer. Het is zelfs een phonoversterker die al geschikt is voor mensen die (ooit) eens willen experimenteren met elementen en kabels. Zo bezit de S3 B vooraan druktoetsen waarmee je de belangrijkste belastingsparameters snel verandert. Daarnaast kun je twee platenspelers tegelijkertijd aansluiten, al is dat niet echt de bedoeling.

Tech Specs

Wat : Phonoversterker

: Phonoversterker Elementen : MM, MC

: MM, MC Impedantie : 10, 50, 100, 1K en 47K ohm

: 10, 50, 100, 1K en 47K ohm Gain: 40, 45,60 en 65 dB

40, 45,60 en 65 dB Ingangen : phono-in en mini-XLR-in

: phono-in en mini-XLR-in Uitgangen : cinch, XLR

: cinch, XLR Afmetingen : 20,6 x 55 x 15,3 cm

: 20,6 x 55 x 15,3 cm Gewicht: 930 gram

Gebalanceerde insteek

De fabrikant legt de voorbije jaren sterk de nadruk op het belang van een gebalanceerde verbinding tussen platenspeler en (phono)versterker. Zo’n gebalanceerde kabel zou, aldus Pro-Ject, minder onderhevig zijn aan interferentie en dus een zuiverder signaal bieden. Even uitproberen? Tja, het is vereist meer moeite dan enkel de klassieke phonokabel vervangen door een exemplaar met XLR-stekkers. Een aantal zaken moeten aanwezig zijn, zodat de hele keten in balans blijft. De platenspeler moet een gebalanceerde uitgang bezitten bijvoorbeeld, je moet een MC-element gebruiken (of een van de zeldzame MM-elementen die gebalanceerd zijn opgebouwd) én de phonoversterker moet er klaar voor zijn. Die zaken vind je over het algemeen bij duurdere producten. De S3 B is een aangename verrassing op die regel, want hier vind je een gebalanceerde ingang en uitgang, naast de reguliere aansluitingen. De gebalanceerde input is wel mini-XLR; je gaat dus een aangepaste kabel op de kop moeten tikken.

De gebalanceerde aansluitingen zijn er niet voor de show. De Pro-Ject-versterker is ook intern gebalanceerd opgebouwd. Dat is maar goed, want anders hadden die speciale kabels al helemaal geen zin.

Goede allrounder

Ondanks het toegankelijke prijspunt verschijnt de Phono Box S3 B in een degelijke aluminium behuizing, beschikbaar in het zwart of zilver. Het ziet er sober maar zeker niet goedkoop uit. De nadruk ligt op geluidskwaliteit, wat ook echt geboden wordt. De Pro-Ject speelt vooral bij de gebalanceerde verbinding en de X2 B-platenspeler boven zijn klasse uit. Het versterkt muziek met een zachte en eerder neutrale hand.

Bij de Magnat MT 990 en Pro-Ject Pick-it Pro klinkt de Phono Box S3 B heel overtuigend. Het tikje extra laag en donkerheid eigen aan deze combinatie is er, maar er blijft voldoende detail over om het luisteren net heel interessant te maken. ‘Random Access Memories’ van Daft Punk maar ook het fijnzinnigere werk van de Belgische jazzzangeres Melanie De Biasio verwerkt de versterker prima. Het is misschien op vlak van resolutie niet het laatste woord, dat merken we toch bij tijdens het gebalanceerd luisteren met het Pro-Ject MC9-element op de Pro-Ject X2 B en met De Biasio’s ‘Il Viaggio’. Echt kritisch zijn we daar niet over, want je spreekt toch over een veel hogere prijsklasse als je meer wil. Hou daar rekening mee, en dan is de geboden geluidskwaliteit echt indrukwekkend.

Conclusie

Je komt voor de extra functionaliteit maar blijft voor het geluid. Dat mag je gerust stellen over de S3 B van Pro-Ject. Het mag een heel minimalistisch design bezitten en aanvankelijk door z’n vele knoppen iets complexer overkomen. Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de geboden mogelijkheden en klankkwaliteit. Wil je (ooit) gebalanceerd luisteren? Dan is het helemaal een koopje.