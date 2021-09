Eigenaren van de nieuwe soundbar kunnen Denon Home 150, 250 of via 350 nu als draadloze achterkant gebruiken. Ook wordt de Denon Home Soundbar 550 van een DSP-boost voorzien voor een verbeterde basrespons. Naast de vele updates voor het Denon Home-assortiment, worden alle HEOS Built-in-producten voorzien van een frisse nieuwe look voor de HEOS-app.

Dankzij de ondersteuning die de Denon Home Soundbar 550 biedt voor de 3D-audioformaten Dolby Atmos en DTS:X kunnen liefhebbers van homecinema nu een paar Denon Home-speakers draadloos als surround kanalen koppelen. Gebruikers kunnen voor grotere ruimtes of een beter basgeluid ook een Denon DSW-1H subwoofer aansluiten om de 5.1-surroundopstelling compleet te maken. De lagere frequenties worden naar de subwoofer gestuurd, zodat de soundbar alleen hoeft te zorgen voor meer helderheid en precisie. Deze configuraties zijn in te stellen met behulp van de HEOS-app.

De HEOS-app is ook in een nieuw jasje gestoken. De app beschikt over een nieuwe gebruikersinterface voor eenvoudigere navigatie en bediening van het muzieksysteem. De Denon Home U26 firmware-update is beschikbaar voor het merendeel van de Denon Home-gebruikers wereldwijd.