De eerste indruk is vaak erg belangrijk. Wat was de eerste indruk bij het uitpakken? Denk aan het design en de algehele ‘look-and-feel’ van de koptelefoon.

Toen ik de doos opende was ik verwonderd hoe dun de kartonnen verpakking was. De verpakking voelt niet premium aan, wat voor de prijs ook normaal is. Verder lijkt het wel in orde. Wat mijzelf wel direct opviel was het weinige gebruik van plastic in de verpakking. Dit is iets wat ik wel zeker kan bekoren en ik zeker een voorstander van ben.

Het design van de headphones is niet bepaald speciaal. Hij ziet eruit zoals een over-ear koptelefoon er hoort uit te zien. Het product voelt solide aan. Ondanks het lichte gewicht. Wat wel jammer is in mijn ogen is het ontbreken van een case om deze headphones in te bewaren. Je krijgt naast de hoofdtelefoon wel een USB-C oplaadkabel en een AUX-kabel meegeleverd.