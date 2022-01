Design en draagcomfort

Art in de naam van ArtSound is niet zomaar gekozen natuurlijk. Dat zien we direct als we kijken naar de draadloze oordopjes met de naam Brainwave03. Deze earbuds komen met een unieke oplaadcase die wat groter is dan je gewend bent. Je schuift de deksel naar achteren en daar komen beide draadloze oordopjes tevoorschijn. De Brainwave03 zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen en de aan ons geleverde witte versie. Ze zijn daarnaast spatwaterdicht, en dat is altijd een pluspunt. De Brainwave03 hebben een stroef laagje aan de buitenkant, maar voelen toch wat plastic aan. Beide oordoppen zijn voorzien van een touchknop aan de zijkant, bovenaan het steeltje. Het design is verder niet veel mis mee, maar de oplaadcase oogt door het schuifdeksel wel vrij fragiel. Voorzichtig schuiven dus, anders heb je het idee het deksel er zo af te trekken. Meegeleverd zijn een usc-c-kabel voor het opladen en kleinere en grotere siliconenoortjes, zodat deze earbuds altijd in je oren zullen passen.

De over-ear ArtSound Brainwave07 is qua uiterlijk iets minder spectaculair. De zwarte koptelefoon is voorzien van een vouwbaar design en beschikt over in totaal vier knoppen. Het zwarte plastic van de koptelefoon is voorzien van een stroef, beetje rubberen, laagje wat fijn aanvoelt en aan de buitenkant van de oorschelpen vinden we het logo van ArtSound. De hoofdband is zacht aan de binnenkant en de oorkussens zijn een genot om te dragen. De Brainwave07 is extreem comfortabel, ook door het lage gewicht en is tevens spatwaterdicht. De oorschelpen zijn zeer flexibel en de hoofdband is verstelbaar voor ieder type hoofd. Jammer is wel dat er geen transportcase wordt meegeleverd. Wel heb je de beschikking over een usb-c-kabel voor het opladen en een 3,5mm jack kabel.

Wat zowel de Brainwave03 als de Brainwave07 dus uitstekend in orde hebben is het draagcomfort. De Brainwave03 zitten als gegoten in de oren. Je kunt er mee hardlopen en fitnessen zonder dat ze uit je oren vallen en ze blijven comfortabel zitten. De ArtSound Brainwave07 daarentegen is ontzettend licht en de oorkussens zijn zeer zacht. Ook na urenlang muziek luisteren blijven ze comfortabel zitten.