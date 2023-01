Sony introduceert nieuwe Walkman: muziekspeler met hoogwaardig geluid

Vorig jaar bracht Sony de Walkman terug met twee nieuwe, moderne varianten. Dit jaar verschijnt er een betaalbaardere variant met de naam Sony Walkman NW-A306. Dit is een nieuwe muziekspeler die volgens Sony de luisteraars muziek moet bieden zoals de artiest het bedoeld heeft. De nieuwe Walkman weegt 113 gram, biedt volledige WiFi-compatibiliteit en beschikt over een touchscreen van 9,14 centimeter. Mede dankzij het aluminium frame moet de NW-A306 een lage impedantie, stabiel geluid en een stevige bas garanderen.

S-Master HX digitale versterkertechnologie is compatibel met het oorspronkelijke DSD-formaat. Dit moet vervorming en ruis verminderen over een breed frequentiebereik en zorgen voor een rijk en vol geluid. Men heeft reflow soldeermetaal gebruikt dat goud bevat, wat een verbeterde geluidslokalisatie en een ruimtelijker weergave moet geven. Edge AI brengt muziek tot leven door gecomprimeerde muziekbestanden in real time op te schalen met DSEE Ultimate. Dit doorontwikkelde algoritme biedt volgens Sony nu nog meer voordelen voor audio van cd-kwaliteit (16 bit 44,1/48 kHz) zonder verlies van kwaliteit. Het terugbrengen van de akoestische subtiliteit en het dynamisch bereik biedt de gebruiker een completere luisterervaring.

De NW-A306 heeft een langere batterijduur dan voorgaande modellen, zodat luisteraars nog langer van hun favoriete muziek kunnen genieten. De NW-A306 heeft een batterijduur tot 36 uur met 44.1kHz Flac weergave, tot 32 uur met 96kHz FLAC hoge resolutie audioweergave of tot 26 uur met de streamingservice-app.

Sony NW-A306 Walkman – Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe NW-A306 Walkman van Sony is vanaf januari 2023 verkrijgbaar in de Benelux voor 330 euro. Je kunt kiezen uit een blauwe of zwarte variant.