Sony brengt Walkman terug met twee nieuwe premium muziekspelers

De NW-WM1AM2 is de goedkoopste van de twee Walkman-muziekspelers met een constructie van aluminiumlegering. Dit zorgt voor een stevig chassis waar elektrische ruis en andere interferentie geen kans krijgt. De NW-WM1ZM2 heeft een chassis van 99,99 procent puur, verguld, zuurstofvrij koper voor een sterke digitale basis en een hoge rigiditeit voor het maximaal ervaren van instrumenten. Volgens Sony krijg je een ervaring alsof je een liveconcert bezoekt met helder en ruimtevullend geluid.

Beide muziekspelers beschikken over de nieuwe S-Master HX digitale versterkertechnologie voor een vertrouwde geluidsweergave. De digitale versterker zorgt voor een rijk en vol geluid en moeten profiteren van een sterker voedingssysteem, zowel in het analoge als in het digitale blok. Ook zijn ze uitgerust met verschillende FT CAP3 (hoogpolymeer) condensatoren en een grote solid hoogpolymeer condensator met een grote elektrische capaciteit en een lage weerstand. De NW-WM1ZM2 maakt gebruik van een dikke KIMBER KABLE die loopt van de versterkerbasis naar de hoofdtelefoonaansluiting. De NW-WM1AM2 is uitgerust met een OFC-kabel. De verbeterde geluidslokalisatie en een ruimtelijke weergave komt volgens Sony door de dubbele klok en een verfijnd geluidsregister waarbij Sony een reflow soldeermetaal heeft gebruikt dat goud bevat.

Android 11 en wifi-compatibel

Beide premium muziekspelers zijn uitgerust met Android 11 en zijn wifi-compatibel. Je hebt direct toegang tot diverse muziekstreaming- en downloaddiensten. Ook kan je de muziekspelers aansluiten op een pc om nummers en afspeellijsten te downloaden uit je eigen collecties. Je kunt tot 40 uur FLAC-audio met 96 kHz luisteren zonder opladen. Een usb-c-aansluiting is aanwezig voor de overdracht van muziekbestanden. De NW-WM1ZM2 beschikt over 256 GB opslaggeheugen en de NW-WM1AM2 over 128 GB. Het opslaggeheugen is bij beide modellen uitbreidbaar met een micro-sd-kaart.

Advertentie

Beide nieuwe Walkman-muziekspelers beschikken ze over DSD Remastering Engine waarin PCM-audio wordt opgeschaald tot een 11,2 MHz DSD om van een hogere kwaliteit muziek te genieten. Gecomprimeerde muziekbestanden kunnen in real time opgeschaald worden met DSEE Ultimate. Dit algoritme moet nu nog meer voordeel bieden voor audio van cd-kwaliteit (16-bits 44,1/48kHz) zonder verlies van kwaliteit. Ook zijn beide nieuwe Walkman-modellen uitgerust met een Balanced Connection en High-Resolution Audio om muziek te ervaren zoals de artiest het bedoeld heeft.

Prijs en beschikbaarheid

Beide Walkman-muziekspelers van Sony zijn vanaf april 2022 verkrijgbaar. De NW-WM1ZM2 gaat 3.700 euro kosten. De NW-WM1AM2 gaat voor 1.400 euro over de toonbank.

Lees meer over Sony.