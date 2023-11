Nieuwe Nokia Clarity Earbuds 2+ met ANC gelanceerd

HMD Global, de thuisbasis van Nokia-telefoons onthult vandaag nieuwe draadloze oordopjes. De Nokia Clarity Earbuds 2+ zijn gemaakt van 60 procent gerecycled plastic en zijn spatwaterbestendig dankzij IPX4-classificatie. Zweet en regen moet dus geen probleem zijn tijdens de workouts. Je kunt zeven uur muziek luisteren en de oplaadcase levert in totaal 35 uur. Er is ondersteuning voor Qualcomm aptX-technologie, wat de kwaliteit van de muziek ten goede moet komen.

Alex Lambeek, Head of Accessories bij HMD, zegt: “Het geluid is zo goed dat zelfs je trommelvliezen ervan gaan dansen. De Nokia Clarity Earbuds 2+ zitten boordevol technologie en leveren een heldere audio-ervaring voor jou en je gesprekspartners aan de andere kant van de lijn.”

Mike Canevaro, Director Marketing, Qualcomm Technologies, Inc. zei: “We zijn verheugd dat deze oordopjes onze aptX-technologie ondersteunen, zodat luisteraars een geweldige muziekkwaliteit kunnen ervaren. Ook kunnen ze hierdoor vertragingsvrij gamen en/of onderweg een goede connectiviteit ervaren.”

Dubbele microfoons aan boord met Environmental Noise Cancelling met Qualcomm cVc-technologie verminderen achtergrondgeluid, waardoor ook telefoon- en videogesprekken beter te volgen zijn. Google Fast Pair is ook aanwezig voor een snelle verbinding. Gamen moet geen probleem zijn dankzij de Low Latency Mode.

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia Clarity Earbuds 2+ zijn per direct verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, namelijk So Grey, So Pink en So Purple via de website van Nokia. De verkoopadviesprijs bedraagt 79,99 euro.

