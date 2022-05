Sonos Ray: nieuwe, compacte standalone soundbar

De soundbar is te bedienen middels de Sonos-app, en vanuit die plek krijg je ook toegang tot alle populaire streamingdiensten en Sonos Radio. Daarnaast is het mogelijk de Ray te bedienen met de afstandsbediening van je televisie en kun je draadloos streamen middels AirPlay 2. De Sonos Ray kan op een meubel of kast geplaatst worden en moet onder/voor vrijwel elke televisie passen. De soundbar is met name bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar eenvoud, veelzijdigheid en kwaliteit tegen een toegankelijke prijs, waardoor je een eerste stap richting een home cinema-installatie kunt zetten of juist kunt uitbreiden naar andere ruimten in huis.

De Sonos Ray is vanaf 7 juni 2022 in Nederland en België verkrijgbaar voor 299 euro.