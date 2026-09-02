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Sonos introduceert Beam Ultra en Ace Ultra

02 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Sonos Beam Ultra

Sonos introduceert twee nieuwe producten tijdens de IFA 2026. Niet vanaf de beursvloer, maar juist vanuit de thuisbasis in California. Het merk heeft het de laatste tijd moeilijk gehad, maar lijkt nu weer op de weg terug met de introductie van de Beam Ultra en Ace Ultra.

Beam Ultra Sonos IFA 2026 IFA Ace Ultra

De Sonos Beam Ultra is een compacte soundbar die tussen de bestaande Beam en Arc Ultra in het assortiment komt. Het nieuwe model beschikt over negen drivers, waaronder twee naar boven gerichte exemplaren. Daarmee ondersteunt de soundbar 7.1.2 Dolby Atmos. Sonos belooft daarnaast verbeterde bas en helderdere dialogen. Een nieuwe AI-functie moet spraak automatisch beter verstaanbaar maken, ook wanneer er veel geluid op de achtergrond aanwezig is.

Ook de Ace Ultra krijgt een aantal flinke upgrades ten opzichte van de originele Sonos Ace-koptelefoon, die misschien stiekem wel een beetje was tegengevallen. De draadloze over-ear hoofdtelefoon beschikt dit keer over verbeterde actieve ruisonderdrukking, een nieuwe 40mm-driver en een batterijduur tot 35 uur met ANC ingeschakeld. De hoofdtelefoon past de equalizer automatisch aan op basis van de pasvorm en krijgt een diepere integratie met het Sonos-systeem. Zo kan de hoofdtelefoon bijvoorbeeld worden gebruikt om televisie te kijken via een Sonos-soundbar, zonder dat daar een aparte Bluetooth-verbinding voor nodig is.

Sonos 27

De nieuwe producten worden onderdeel van Sonos 27. Dit is de nieuwe software waarmee Sonos eigenlijk een nieuwe start wil maken. Het nieuwe platform krijgt verschillende AI-functies. Zo komt er een nieuwe spraakassistent van Sonos zelf die natuurlijke opdrachten moet begrijpen. Ook wordt integratie met AI-diensten zoals ChatGPT mogelijk, terwijl ook Google Gemini en Claude een optie zijn.

Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Beam Ultra en Ace Ultra zijn vanaf 29 september verkrijgbaar. De Beam Ultra krijgt een adviesprijs van 699 euro, terwijl de Ace Ultra 449 euro kost.

Bron Sonos

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