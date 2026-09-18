Op zoek naar een nieuwe – en vooral: de juiste – televisie? Beeldexpert Eric onderzoekt in dit nummer verschillende interessante kandidaten, waaronder het absolute Bravia 9 II-topmodel van Sony, de immense maar toch betaalbare 98X11L van TCL en de Hisense 65U7S Pro. Op projectorvlak wordt de Optoma UHZ78LV op de pijnbank gelegd.

Zowel op het vlak van surround- als stereobeleving komen veel primeurs aan bod. En ook toestellen die de grens tussen die twee opzoeken. De Focal Mu-so Hekla bijvoorbeeld, terwijl de DALI VEGA hifi-geluidskwaliteit huwt met een heel fraai alles-in-één-design. The Nines MK2 van Klipsch tonen dan weer dat twee actieve speakers mét Dirac enorm indrukwekkend uit de hoek kunnen komen, ook tijdens een filmavond. De Marshall Heston 120 is op zijn beurt een unieke Dolby Atmos-soundbar die helemaal het Marshall-DNA uitspeelt. Inclusief een gitaarversterkerdesign en draaiknoppen voor volume, treble en bas!

Liefhebbers van traditionele speakeropstellingen blijven niet in de kou staan. De Denon AVR-X2900H DAB is een AV-receiver die voor een sub-1.000 euro-prijs wel heel veel features biedt. We leggen ook de Premier V2 820F onder de loep, het grootste model uit de middenklasselijn van het Canadese Paradigm. Enkele jaren geleden maakte hun Founder-lijn veel indruk; hoe zit het dan met deze lager geprijsde speakers?

Hifi-componenten worden niet vergeten, want daarmee kan een heel systeem naar een hoger niveau worden getild. Zo bekijken we de nieuwe Primo Plus-DAC/streamer, de Cyrus 40 PPA-phonovoorversterker en de immens krachtige Musical Fidelity M6xi-versterker – bewust zonder streaming, wél met HDMI-eARC.

Kortom, in dit dubbeldikke nummer vind je weer heel wat leesvoer dat je kunt lezen zonder de afleidingen van social media en meldingen van nieuwssites. Gewoon ontspannen en met alle feiten op een rij…

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