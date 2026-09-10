iPhone Duo: Apple’s eerste vouwbare telefoon kost hier €2.339

Twee schermen, dezelfde verhouding

Apple heeft beide schermen dezelfde beeldverhouding gegeven, zodat wat je open bekijkt zonder rare sprongen doorschaalt naar het buitenscherm. Dat buitenscherm biedt zo’n 90 procent van het schermoppervlak van een iPhone 18 Pro — je levert dichtgeklapt dus nauwelijks in op een gewone telefoon. Opengeklapt is het binnenscherm ruwweg de helft groter dan dat van de Pro Max.

Op het binnenscherm ligt een matte nano-texture-laag die spiegeling tegengaat en de vouw minder zichtbaar maakt. Beide panelen hebben ProMotion, always-on en tot 3.000 nits piekhelderheid buiten. De selfiecamera zit onder het binnenscherm verstopt. Later dit jaar komt er ondersteuning voor de Apple Pencil met USB-C, een eerste voor een iPhone.

Face ID verdwijnt: ontgrendelen gaat via Touch ID in de zijknop, wat logisch is bij een toestel dat je open én dicht gebruikt. Ontgrendelen met je Apple Watch kan ook.

Duurder, maar niet de beste camera

Dit is de kanttekening die in de meeste koppen ontbreekt. Voor €860 meer dan een iPhone 18 Pro krijg je een minder uitgebreide camera. De Duo heeft een 48-megapixel hoofdcamera en een 48-megapixel groothoek, maar mist het variabele diafragma en de Pro controls die Apple bij de 18 Pro juist als hét nieuws presenteert. Een aparte telelens is er niet; de 2x-zoom komt uit een uitsnede van de hoofdsensor.

Wat je er wél voor terugkrijgt zijn opnametrucs die alleen met een scharnier kunnen. Je maakt een selfie met de betere camera’s aan de achterkant en ziet jezelf op het buitenscherm. Duo Preview laat de persoon die je fotografeert meekijken met de compositie. Smart Take drukt automatisch af zodra iedereen poseert. En bij een videogesprek kan iemand naast je meedoen via het buitenscherm. Filmen kan in 4K met 120 beelden per seconde in Dolby Vision.

Scharnier en stevigheid

De grote vraag bij elke vouwtelefoon blijft hoe hij zich houdt na twee jaar. Apple zet in op grade 5-titanium, een scharnier van meer dan honderd onderdelen dat het midden van het scherm ondersteunt, Ceramic Shield 2 aan de buitenkant en een IP68-classificatie. Boven en onder het vouwbare paneel zit versterkt glas, met lijmlagen die langs elkaar kunnen schuiven om buigspanning op te vangen.

Klinkt degelijk, maar dit zijn claims uit een persbericht. Slijtage aan de vouw is precies het punt waarop vouwtelefoons in de praktijk sneuvelen, en daarover zegt geen enkele laboratoriumtest genoeg.

iOS dat zich openvouwt

Software is bij vouwtelefoons vaak het zwakke punt, en Apple heeft er duidelijk werk van gemaakt. Split View zet voor het eerst twee apps naast elkaar op een iPhone, inclusief twee vensters van dezelfde app en het bewaren van app-combinaties. Bedieningselementen verhuizen naar de zijkant om verticale ruimte te winnen, en het Dynamic Island staat nu verticaal langs de rand. StandBy werkt op beide schermen, ook zonder oplader, waarmee het toestel een digitale fotolijst of klok wordt zodra je hem neerlegt. Netflix, Zoom en Slack zijn al aangepast.

Accu en chip

Er zitten twee accu’s in, één aan elke kant, die als één geheel werken. Apple noemt tot 31 uur videoweergave op het binnenscherm, 44 uur op het buitenscherm en zo’n 24 uur gebruik per lading bij gelijke verdeling. Opladen tot 50 procent duurt ongeveer twintig minuten met een kabel of een half uur draadloos.

De chip is dezelfde A20 Pro als in de iPhone 18 Pro, gemaakt op 2nm, met een dampkamer die de prestaties op peil moet houden. Apple claimt tot 35 procent betere aanhoudende prestaties dan de iPhone 17 Pro.

Twee dingen om te weten als Nederlandse koper

Ten eerste: Siri AI komt bij de start niet naar de EU, en dus ook niet naar Nederland en België. De volledig herbouwde assistent die Apple als een van de hoofdredenen voor deze generatie presenteert, werkt hier voorlopig niet, net als de functies die erop leunen. Apple noemt geen termijn.

Ten tweede: de Duo werkt wereldwijd alleen met eSIM. Er zit geen simkaartlade in. Bij de grote Nederlandse providers is dat geen probleem, maar wie een prepaid- of zakelijk abonnement met fysieke simkaart heeft, moet dat eerst regelen.

Prijzen

256GB — €2.339

512GB — €2.589

1TB — €3.089

2TB — €3.839

De kleuren zijn sterrenwit en nachthemel. Ter vergelijking: een Samsung Galaxy Z Fold 8 ligt momenteel rond de €1.519. Apple vraagt dus flink meer dan de concurrent die al zeven generaties ervaring heeft met dit formaat. Of het binnenscherm, het scharnier en de accuduur dat verschil goedmaken, valt pas te zeggen na een echte test.