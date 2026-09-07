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MOVA toont robotstofzuiger die kan ‘voelen’

07 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
MOVA IFA 2026

MOVA is aanwezig op de IFA 2026 in Berlijn om de nieuwste technologie met betrekking tot robotstofzuigers en robotmaaiers te laten zien.

MOVA IFA IFA 2026 AstraX

MOVA toont een aantal interessante technologieën tijdens de IFA 2026 in Berlijn. Zo is daar bijvoorbeeld TactiPercept-technologie die robotstofzuigers een vorm van tastzin geven. De robotstofzuiger kan dus daadwerkelijk ‘voelen’ aan de hand van 128 druksensoren met een flexibele structuur en realtime drukfeedback. Zo voelt de robotstofzuiger wanneer deze een muur of meubel raakt en kan deze vervolgens de route aanpassen. Zit de robot vast? Dan kan TactiPercept helpen om weer los te komen. De robotstofzuiger moet op deze manier minder afhankelijk worden van alleen camera’s en andere visuele sensoren.

Ook opvallend is de MOVA AstraX-robotmaaier. Dit is een robotmaaier met een multifunctionele robotarm genaamd Knot 80 die verschillende opzetstukken kan gebruiken om obstakels van het gazon te verwijderen, maar ook om laaghangend fruit te plukken en planten water te geven. De arm heeft 15 onafhankelijk beweegbare gewrichten (vier in de robotarm en elf in de hand) en een dynamisch aanpasbare grijpkracht tussen de 25 tot 50 N. Voor het maaien zelf introduceert MOVA UltraTrim 3.0 en 4.0. Daarmee moet de maaier tot op 0 centimeter van muren, hekken en andere randen kunnen maaien, iets wat nog altijd de zwakke plek is van veel robotmaaiers. De vierde generatie gebruikt hiervoor ook een uitschuifbare robotarm die zich bovendien aanpast aan verschillende terreinen en maaihoogtes.

Hoe de nieuwe technologie van MOVA in de praktijk gaat uitvallen hopen we het komende jaar te zien. Voorlopig is er nog niets bekend over de beschikbaarheid en prijzen.

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