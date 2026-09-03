Energiebeheer op de automatische piloot: Zendure toont AI-energiehub op IFA 2026

Van reageren naar vooruitkijken

Traditionele slimme energiesystemen kijken vaak pas naar het net op het moment dat er stroom over is of gevraagd wordt. Het nieuwe AI-systeem combineert uiteenlopende databronnen: van lokale weersverwachtingen en verwachte zonne-opbrengst tot dynamische stroomprijzen en het specifieke leefpatroon van het huishouden.

Op basis daarvan bepaalt de software zelf de meest efficiënte strategie. Verwacht de AI bijvoorbeeld een paar bewolkte dagen in combinatie met stijgende stroomtarieven? Dan wordt de thuisbatterij vooraf op een goedkoop moment opgeladen via het net. Tijdens een dure avondpiek schakelt het huis automatisch over op de opgeslagen zonne-energie en wordt het laden van de auto kortstondig uitgesteld.

Open platform zonder merkbarrières

Om te voorkomen dat bewoners vastzitten aan één specifiek merk, is het onderliggende platform (Zen+OS) open opgebouwd. Het koppelt naadloos met populaire smarthome-platforms zoals Home Assistant en Homey, en ondersteunt duizenden typen warmtepompen, omvormers en laadpalen.

Naast de software toont Zendure in Berlijn ook de bijbehorende hardware, zoals de modulaire SolarFlow Mix-batterijserie en de centrale PowerHub die al deze energiestromen fysiek verbindt. Daarmee schuift de rol van de slimme thuisbatterij op van een passieve opslagplek naar een zelfdenkende assistent die het huishouden volledig ontzorgt.