Roborock op IFA 2026: Een overzicht van alle nieuwe producten

Saros Rover

De Saros Rover is de absolute blikvanger met ’s werelds eerste wiel-beenarchitectuur op een robotstofzuiger. Dankzij benen die onafhankelijk kunnen bewegen, buigen en liften, kan deze robot niet alleen drempels en hellingen overwinnen, maar ook trappen herkennen en trede voor trede schoonmaken.

Saros 20 Flow Complete

De Saros 20 Flow Complete is ontworpen als een krachtig vlaggenschip voor grondige vloerreiniging met een zuigkracht van 36.000 Pa. Het vernieuwde AdaptiLift-chassis tilt het apparaat over dubbele drempels tot 8,8 cm hoogte, terwijl het alles-in-één dockingstation de dweil met heet water op 100 °C wast en automatisch reinigingsmiddel doseert.

Saros 20 Neo

De Saros 20 Neo combineert dezelfde krachtige zuigprestaties van 36.000 Pa met een zeer slank ontwerp van slechts 7,95 cm hoog. Hierdoor manoeuvreert de robot moeiteloos onder erg lage meubels, banken en kasten om stof en vuil op moeilijk bereikbare plekken weg te halen.

F25 Ultra Steam Gen 2

Met de F25 Ultra Steam Gen 2 vernieuwt Roborock de categorie handbediende nat-en-droogzuigers door binnen 30 seconden stoom van 180 °C te leveren. Deze stoomfunctie weekt hardnekkig en vettig vuil moeiteloos los, terwijl het apparaat tevens beschikt over een officiële ECARF-certificering voor effectieve allergene verwijdering.

F25 Pro Turbo Combo

De F25 Pro Turbo Combo biedt maximale flexibiliteit dankzij een 5-in-1 modulair systeem met een afneembare motorunit. Met één klik verandert de nat-en-droogzuiger in een snoerloze steelstofzuiger voor kruimels en stof op meubels, kieren en trappen, eveneens gecertificeerd door ECARF.

RockAqua P1

De RockAqua P1 is Roborock’s allereerste slimme onderwaterrobot voor zwembaden, voorzien van een zuigkracht van 6.800 GPH en dubbele filtratie (180 µm en 70 µm). Het apparaat reinigt de bodem, wanden en de waterlijn met een accuduur tot 3,5 uur, en keert dankzij ‘Auto Waterline Parking’ automatisch terug naar de waterlijn wanneer de cyclus is afgerond of de accu leeg raakt.

RockNeo Q2 LiDAR

Voor het gazon introduceert Roborock de RockNeo Q2 LiDAR, een draadloze robotmaaier geschikt voor tuinen tot 800 m². Door gebruik te maken van Sentisphere LiDAR en ReactiVision Fusion heeft de maaier geen begrenzingskabels of externe antennes nodig, en maait hij dankzij de PreciEdge-module tot op 3 cm van de gazonrand.