Sonos laat je draagbare speakers tijdelijk achterin je surroundset hangen

Wat je ervoor nodig hebt

De functie heet Portable Surrounds en werkt alleen met vrij specifieke combinaties. Aan de soundbarkant moet je een Arc, Arc Ultra, Beam (Gen 2) of de nieuwe Beam Ultra hebben; er is een microfoon nodig, dus oudere modellen als de Playbar, Playbase, Arc SL, Beam (Gen 1) en Ray vallen af.

Achterin kun je twee Sonos Play of twee Move 2-speakers gebruiken. Mengen mag niet — twee dezelfde modellen dus. Ook geldt de update alleen voor S2-producten.

Zet je de speakers achter de bank, dan pikt het systeem ze na de eerste installatie binnen ongeveer acht seconden op. Dat gaat over wifi, niet via bluetooth.

Reken je niet rijk aan 9.1.4

Sonos noemt configuraties tot 9.1.4 kanalen in combinatie met de Arc Ultra. Dat getal verdient nuance. In de Play en de Move 2 zitten geen drivers die naar boven stralen, dus die vier hoogtekanalen blijven virtueel — ze komen uit de soundbar. En omdat Sonos-soundbars de achterkanalen sowieso al virtueel opwekken, voeg je met deze speakers strikt genomen geen kanalen toe.

Wat je wél wint is positionering. Geluid dat echt van achteren komt klinkt anders dan geluid dat uit een balk vóór je wordt weggekaatst, en dat verschil is met een gewone kamer en een gewone bank goed hoorbaar. Dat is de winst hier, niet het kanaalcijfer.