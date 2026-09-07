LG toont Micro RGB evo op IFA

Wat Micro RGB is

Bij een gewone LCD-tv geeft de achtergrondverlichting wit of blauw licht, waarna filters daar kleur van maken. Bij Micro RGB geven de lichtbronnen zelf rood, groen en blauw licht. Dat levert in theorie zuiverdere kleuren op, omdat de golflengten minder door elkaar lopen. De TÜV-certificering bevestigt precies dat: dat de rode, groene en blauwe golflengten gescheiden blijven. Het is een meting van de lichtbron, geen oordeel over de beeldkwaliteit als geheel.

LG is niet de eerste met dit principe — concurrenten brachten de afgelopen twee jaar vergelijkbare RGB-technieken uit, en Philips kondigde deze week zijn eerste RGB Mini-LED aan. Wat de aanbieders onderscheidt, zit dan ook eerder in de aansturing dan in het idee.

Dezelfde processor als de OLED-toppers

De Micro RGB evo draait op de α11 AI Processor Gen3, dezelfde chip die LG in zijn duurste OLED-modellen zet. Die stemt kleurovergangen bij, analyseert texturen en randen apart van elkaar, en stuurt via Micro Dimming Ultra de helderheid over de dimzones. Hoeveel zones dat er zijn, noemt LG niet.

Wat ontbreekt

En dat is meteen het probleem met deze aankondiging. Er staan geen schermformaten in, geen piekhelderheid, geen aantal dimzones, geen prijzen en geen leverdata. LG spreekt van een “ultragrote kijkervaring” zonder te zeggen hoe groot. Ook het gebruik van de toevoeging ‘evo’ is verwarrend: die kende men tot nu toe van LG’s helderdere OLED-panelen, en staat hier op een LCD-lijn.

Wat overblijft is een keurmerk voor kleurzuiverheid en een goede processor. Bruikbaar als eerste kennismaking, maar om te beoordelen hoe deze tv zich verhoudt tot de OLED’s van LG zelf — of tot de RGB Mini-LED-modellen van de concurrentie — is meer nodig dan dit.