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Lenovo introduceert nieuwe Yoga Tab Plus Gen 2 en Yoga Tab Gen 2

05 september 2026 2 Minuten 0 Reacties
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Krachtige AI-tablets met 4K-schermen, uitgebreide penbediening en ondersteuning voor Wi-Fi 7.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 Yoga Tab Gen 2 IFA 2026

Lenovo breidt zijn tabletassortiment uit met de Yoga Tab Plus Gen 2 en Yoga Tab Gen 2. Beide modellen zijn ontworpen voor gebruikers die creativiteit, productiviteit en entertainment willen combineren. Daarbij staan penbediening, AI en interactie via stem, beeld en aanraking centraal. De Yoga Tab Plus Gen 2 is het krachtigste model van de twee. De tablet beschikt over een 13-inch 4K PureSight Pro-display met een verversingssnelheid tot 144 Hz en wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Met maximaal 16 GB RAM en 512 GB opslag is het apparaat gericht op intensiever gebruik, zoals digitaal tekenen, multitasken en mediabewerking. De Yoga Tab Gen 2 is compacter en met een gewicht van circa 480 gram vooral gericht op mobiliteit. Het 11,1-inch 4K-scherm heeft eveneens een verversingssnelheid tot 144 Hz. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 9500s-processor, gecombineerd met maximaal 12 GB RAM en 256 GB opslag. Beide tablets ondersteunen de Tab Pen Pro 2, met onder meer 8.192 drukniveaus, kanteldetectie en palm rejection. De stylus beschikt bovendien over functies als Squeeze to Select, Click to Draw en Flip to Erase. Lenovo Qira en verschillende ingebouwde AI-functies helpen bij onder meer notities, transcripties en creatieve taken.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2

  • 13-inch 4K-display (3840 × 2560), 144Hz verversingssnelheid, 100% DCI-P3, 1100 nits piekhelderheid
  • Snapdragon 8 Elite Mobile Platform
  • Tot 16 GB RAM en 512 GB opslag
  • MicroSD tot 2 TB
  • 12.700mAh accu, 68W snelladen
  • 13MP autofocuscamera achter
  • 8MP frontcamera + 0,3MP VGA-camera
  • Zes Harman Kardon-luidsprekers
  • Wi-Fi 7 en Bluetooth 6.0
  • Gewicht vanaf 605 gram
  • Android 17

Lenovo Yoga Tab Gen 2

  • 11,1-inch 4K-display (3840 × 2560), 144Hz verversingssnelheid
  • MediaTek Dimensity 9500s
  • Tot 12 GB RAM en 256 GB opslag
  • MicroSD tot 2 TB
  • 11.000mAh accu, 68W snelladen
  • 13MP autofocuscamera achter
  • 8MP frontcamera + 0,3MP VGA-camera
  • Vier luidsprekers
  • Wi-Fi 7 en Bluetooth 6.0
  • Gewicht vanaf circa 480 gram
  • Android 17

Prijzen en beschikbaarheid

De Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 krijgt een adviesprijs vanaf €849, terwijl de Yoga Tab Gen 2 vanaf €649 verkrijgbaar wordt. Beide tablets worden naar verwachting vanaf september 2026 geleverd.

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