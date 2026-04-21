De OPPO Find X9 Ultra blinkt uit op cameragebied

21 april 2026
Flagship-model op cameragebied met een baanbrekende 50 MP-telelens met 10x optische zoom en twee Hasselblad-camera’s van 200 MP.

OPPO, het wereldwijde merk voor slimme apparaten, introduceert zijn nieuwste flagship-smartphone op het gebied van camera’s: de Find X9 Ultra. De Find X9 Ultra combineert naadloos hoogwaardige hardware, waaronder ’s werelds eerste 50 MP 10x optische telelens, dubbele 200 MP-sensoren, professionele videografie en een uniek Hasselblad-geïnspireerd ontwerp (vijf speciaal ontworpen camera’s aan de achterzijde werken samen op het gebied van brandpuntsafstand, optische helderheid en kleurweergave). De Find X9 Ultra realiseert een belangrijke doorbraak met de introductie van de Hasselblad 50 MP 10x Ultra-Sensing optische zoom-telelens, die 10x optische zoom en een in de branche unieke 20x zoom met optische kwaliteit biedt. Door gebruik te maken van de kracht van vier camera’s met hoge resolutie, stelt de Hasselblad Master Mode gebruikers in staat om foto’s te maken in 50 MP JPEG MAX en 50 MP RAW MAX, met een resolutie van optische kwaliteit over zes verschillende brandpuntsafstanden: 14 mm, 23 mm, 47 mm, 70 mm, 139 mm en 230 mm.  De Find X9 Ultra biedt dezelfde professionele kwaliteit voor video en introduceert de krachtigste filmische mogelijkheden die OPPO tot nu toe heeft geboden (4K-opnames met 60 fps en Dolby Vision HDR).

Specificaties

  • Display: 6,82-inch 144Hz QHD+ AMOLED.
  • CPU: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform.
  • Geheugen: 12 GB.
  • Opslag: 512 GB.
  • Hoofdcamera: 200 MP.
  • Ultra-Wide camera: 50 MP.
  • 3x Telephoto camera: 200 MP.
  • 10x Telephoto camera: 50 MP.
  • True Color camera.
  • Front camera: 50 MP.
  • Batterij: 7050 mAh, met 100W bedraad opladen en 50W draadloos opladen.
  • Connectiviteit: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7.
  • Certificeringen: IP66, IP68 en IP69.

Prijzen en beschikbaarheid

De OPPO Find X9 Ultra is vanaf 7 mei verkrijgbaar in de kleuren Tundra Umber en Canyon Orange voor een adviesprijs van €1.699,-. De Find X9 Ultra is verkrijgbaar in de configuratie 12GB + 512GB en biedt 5 jaar OS-updates & 6 jaar security-updates.
Speciale introductie-aanbiedingen (t/m 4 juni 2026): Gratis OPPO Pad SE (€269) + SUPERVOOC 100W-lader (€79).

