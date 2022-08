Sennheiser toont teaser voor komst nieuwe AMBEO soundbar

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat we de Sennheiser AMBEO soundbar aan een review onderwierpen. We waren zeer enthousiast over deze soundbar, met name omdat hij surroundgeluid op realistische wijze kan neerzetten. Echter, de prijs van (momenteel) zo’n 2.500 euro is voor velen aan de te hoge kant. Er gaan dus al een tijdje geruchten over een goedkopere variant van deze soundbar en mogelijk krijgen we deze variant op 1 september officieel te zien.

Eerder dit jaar maakte Sennheiser al bekend de AMBEO-ervaring naar meer producten te willen brengen. Veel details wilde het bedrijf nog niet bekendmaken, maar in ieder geval wordt het AMBEO portfolio uitgebreid om de ervaring naar een lager prijspunt te brengen. Het doel is een vergelijkbare ervaring mogelijk te maken tegen ‘normale’ prijzen in de markt.

Sennheiser lanceerde daarnaast begin dit jaar AMBEO|OS, een grote update – of eigenlijk een geheel nieuw besturingssysteem – voor de AMBEO soundbars. De update moet volgens de fabrikant een nog betere 3D ‘home audio’-ervaring bieden en voegt Apple AirPlay 2, Spotify Connect en Tidal Connect toe aan de mogelijkheden.

