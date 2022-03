Sennheiser komt met AMBEO|OS, een grote update – of eigenlijk een geheel nieuw besturingssysteem – voor de AMBEO soundbars. De update moet volgens de fabrikant een nog betere 3D ‘home audio’-ervaring bieden en voegt Apple AirPlay 2, Spotify Connect en Tidal Connect toe aan de mogelijkheden.

Elk aspect van AMBEO|OS werd volgens Sennheiser minutieus geoptimaliseerd voor een betere ervaring. Door het gebruik van wifi in plaats van Bluetooth Low Energy om verbinding te maken met de Sennheiser Smart Control-app is de gebruikerservaring sneller en responsiever. Het besturingssysteem garandeert ook een grotere veiligheid en stabiliteit.

Daarnaast heeft Sennheiser zijn Smart Control-app geüpdatet met een nieuwe gebruikerservaring voor soundbar- en hoofdtelefoongebruikers. AMBEO|OS is hier een belangrijk onderdeel van. Smart Control biedt gebruikers nieuwe functies om de functionaliteit van hun Sennheiser-hoofdtelefoon te verbeteren, zoals Sound Check en Sound Zones. Sound Check loodst gebruikers in drie stappen naar de optimale equalizer-voorinstelling. Sound Zones laat je True Wireless-gebruikers equalizer-instellingen, Noise Cancellation en Transparent Hearing afstemmen op bepaalde plaatsen en audio-instellingen dynamisch aanpassen in functie van de locatie. Gebruikersaccounts maken het daarnaast makkelijker om instellingen en aanpassingen over te zetten van het ene naar het ander Sennheiser-toestel.

Voor meer flexibiliteit kunnen gebruikers er ook voor kiezen om hun AMBEO soundbar te bedienen via de webinterface. Zo krijgen ze toegang tot dezelfde bediening en hetzelfde gebruiksgemak, samen met een reeks futureproof opties om de soundbar in hun digitale omgeving te integreren. De gratis software- en firmware-update zal op 29 maart live gaan voor alle Smart Control- en AMBEO soundbar-gebruikers.