Netatmo lanceert Omajin: submerk maakt smarthome toegankelijk

Omajin is volgens Netatmo het kleine zusje van het Franse merk. Het merk wil toegankelijke smarthome-producten aanbieden die vooral heel erg makkelijk te installeren en te gebruiken zijn voor een breed publiek. Smarthome wordt pas echt een succes als iedereen het kan, van jong tot oud, en dat wil Netatmo nu onder het merk Omajin gaan doen. Smarthome, maar dan supersimpel. Netatmo blijft overigens ook gewoon bestaan.

In september lanceren de eerste producten van Omajin, namelijk een babyfoon, een beveiligingscamera op zonne-energie, een bewakingscamera voor binnen en buiten, een videodeurbel en een slimme stekker. De babyfoon, camera’s en de videodeurbel kunnen beelden lokaal opslaan op een sd-kaart of middels een abonnement in de cloud. Bediening kan middels de Omajin-app voor Android en iOS. Eind september is er ook ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa.

Babyfoon

De babyfooncamera van omajin biedt veiligheid voor baby’s en gemoedsrust voor ouders. Dit model is uitgerust met een groothoekcamera, nachtzicht, huildetectie en een draaibare kop. De babyfoon kan ook licht geven, zachte muziek afspelen en white noise. Ouders worden in realtime op hun smartphone gewaarschuwd als hun baby wakker wordt en kunnen via de app meekijken, maar ook de temperatuur en luchtvochtigheid van de kamer in de gaten houden.

De babyfoon is verkrijgbaar voor 89,99 euro.

Beveiligingscamera op zonne-energie

De beveiligingscamera op zonne-energie werkt zonder stekker of kabel, maar wordt opgeladen met het meegeleverde zonnepaneel. De camera biedt bewegingsdetectie en 1080p-beelden, kan mensen en dieren herkennen en de gebruiker meldingen geven. Ingebouwd is ook een 105 dB-sirene, schijnwerper en ingebouwde luidspreker voor tweerichtingscommunicatie. Video’s worden opgeslagen op een sd-kaart of in de cloud.

De beveiligingscamera op zonne-energie is verkrijgbaar voor 164,99 euro

Draadloze bewakingscamera voor binnen en buiten

De Omajin bewakingscamera is draadloos en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. De camera heeft een kijkhoek van 140 graden en biedt 2K-beeldkwaliteit. De camera kan mensen en dieren herkennen, je kunt zones instellen en er is tweewegcommunicatie, naast uiteraard meldingen op je smartphone. Dit model heeft een batterij van 9.600 mAh en gaat enkele maanden mee op een lading.

De draadloze bewakingscamera voor binnen buiten kost 114.99 euro.

Draadloze videodeurbel

Omajin lanceert een draadloze videodeurbel met 2K-resolutie en infrarood nachtzicht. Gebruikers krijgen meldingen bij beweging en aanbellen en er is tweewegcommunicatie aanwezig. Ook is er een alarm van 85dB bij diefstal of vandalisme. De videodeurbel is weerbestendig (IP65) en gaat tien maanden mee op een enkele oplaadbeurt.

De draadloze videodeurbel is verkrijgbaar voor 134,99 euro.

Slimme stekker

Bedien je ‘domme’ apparaten op afstand met de slimme stekker en zet ze aan of uit. Ook bekijk je direct het stroomverbruik en er is een timerfunctie aanwezig en heb je geen wifi? Dan werkt die ook via bluetooth.

De slimme stekker van Omajin is verkrijgbaar voor 19,99 euro.