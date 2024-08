Xiaomi lanceert OpenWear Stereo oortjes en Redmi Pad Pro 5G

Xiaomi lanceert vandaag twee nieuwe producten met de OpenWear Stereo-oortjes en de Redmi Pad Pro 5G tablet. De OpenWear Stereo zijn unieke oortjes met een open-ear design. Je moet ze als het ware om je oor vouwen. Dit moet volgens Xiaomi niet alleen zorgen voor optimaal draagcomfort, maar dankzij de 10mm driver en LHDC-ondersteuning heb je audio in hoge resolutie tot je beschikking. De batterij gaat 38,5 uur mee. De oortjes zijn waterbestendig dankzij IP54 en zijn verder te personaliseren via de Xiaomi Earbuds-app.

Dit is de Xiaomi Redmi Pad Pro 5G

Deze nieuwe tablet beschikt over een groot scherm van 12,1-inch met een verversingssnelheid van 120Hz in een beeldverhouding van 16:10. De 2.5K-resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels moet entertainment tot leven brengen. Aan boord vinden we de Snapdragon 7s Gen 2 met een batterij van 10.000 mAh en tot 33W snel opladen. Ondersteuning is er ook voor de optionele Redmi Smart Keyboard en Redmi Smart Pen om je productiviteit met deze tablet te verhogen.

Prijs en beschikbaarheid

Xiaomi OpenWear Stereo is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 119,99 euro via mi.com. De Redmi Pad Pro 5G is verkrijgbaar in de kleur Gravity Gray, met twee varianten 6GB+128GB en 8GB+256GB, vanaf 379,90 euro. Koop je de Redmi Pad Pro 5G voor 20 augustus via mi.com, ontvang je ook de Redmi Smart Pen en Redmi Buds 5 Pro gratis bij je bestelling.

