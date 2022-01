Review: Thorens TD 402 DD platenspeler

Luisteren

Omdat Thorens geen interlink meelevert heb ik mijn AudioQuest Water interlinks gebruikt. Een beetje overkill, maar ik had even niks anders paraat. In eerste instantie met de standaard voeding en de interne phonotrap. Dit functioneerde – zonder aardedraad – volkomen bromloos aan mijn PrimaLuna DiaLogue Premium HP Integrated versterker. De overige kabels waren ook allemaal van AudioQuest. De AutoStop had ik ingeschakeld, wat ervoor zorgt dat het plateau gaat draaien als je de naald boven de inloopgroef hangt en aan het eind van de plaat na een paar omwentelingen stopt. De arm gaat dan trouwens niet automatisch omhoog. Het is ook geen snelstarter, maar de speler was rap genoeg op snelheid en liep volgens de Turntabulator app op mijn telefoon op een zéér constante 33,32 en 45,01 toeren per minuut. Uitgaande van de nauwkeurigheidsmarge van de app verklaar ik bij dezen dat de TD 402 DD strak op snelheid zit én blijft. Het Audiotechnica AT-VM95E element is mijn favoriete element onder de 100 euro, met een evenwichtige en open weergave en een goede immuniteit voor groefruis en kleine beschadigingen. Het zat volgens mijn Dr. Feickert MK2 protector perfect volgens de Bärwald geometrie ingebouwd en stond ook qua azimut volkomen recht. Ook hiervoor hulde! Het enige dat niet 100 % Plug en Play bleek te zijn was de naalddruk, die wat te laag stond ingesteld. Maar toen dat eenmaal gecorrigeerd was met het contragewicht kon de eerste plaat op de mat gelegd worden. En dat viel voorwaar niet tegen! De eerste track die ik draaide was Die Lange Gerade, een zeer fijn stukje elektronische neo-krautrock van het album Kosmischer Läufer Volume One door Martin Zeichnete. Ik koos hiervoor omdat er in dit nummer een uitermate verrukkelijke Motorik beat zit die zéér aanstekelijk werkt als de ritmische samenhang van de weergave klopt. Hier bewees de Direct Drive van de TD 402 DD zijn grote belang. Waar bij andere spelers in deze prijsklasse nog wel eens een lichte twijfel kan bestaan of het allemaal wel volledig strak is zat ik amper twintig seconden nadat de beat inviel (vanaf 1.04’) al in een onweerstaanbare jaknik modus en leidde mijn rechtervoet opeens een eigen leven bij het bespelen van de airkickdrum. Dat zat dus echt meteen dikke snor! De klank met de ingebouwde phonotrap is een heel klein beetje aan de warme kant, maar dat kan ook voor een deel aan het net wat bravere gedrag van de AT-VM95E liggen. Wat me tot de overpeinzing bracht hoeveel beter de weergave nog zou kunnen worden door de naald van dit doordachte element te upgraden met een los verkrijgbare Fineline of Shibata naald. Maar op de keper beschouwd zat ik voor nét geen 800 euro dus gewoon keihard te genieten van muziek. Ruimtelijk opgenomen akoestische muziek, zoals het album Dug Out Skyscrapers van de Belgische jazzformatie De Beren Gieren, werd op geloofwaardige grootte in de luisterkamer afgebeeld en had voldoende verfijning en dynamiek om lekker diep in de bizarre fusiewereld van dit geniale gezelschap te kruipen en te genieten van de vreemde mix van filmische jazz, ambient en een vleugje folk.