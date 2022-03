Review: Thorens TM 1600 – Open Reel Reprise

Nieuwe bandrecorders

In navolging van de jacht op tape recorders zijn ook de professionele Dolby A en Dolby SR units weer in trek. Een groot deel van alle mastertapes is namelijk opgenomen middels deze standaards. Studio’s die re-masters uitbrengen van belangrijke muziek, hebben dus echt betrouwbare exemplaren nodig van deze ruisonderdrukkings-systemen. Ze hebben vaak technici in dienst die deze apparaten nog kunnen servicen. Sommige tape recorders, zoals modellen van Nagra en Stellavox, zijn zo complex dat het lastig is om service en onderdelen te krijgen. Het is anekdotisch dat een bedrijf zoals Nagra dan soms vroegere werknemers, die nu ouder zijn dan negentig jaar en die machines vroeger hebben ontworpen, uit het verzorgingshuis trekt om nog wat hulp te bieden.

Indertijd waren bandrecorders best een relatief duur hifi-component. Professionele machines hadden in de zestiger jaren al prijskaartjes van 8000 gulden. Daar kocht je indertijd een zeer behoorlijke auto voor en waarschijnlijk zelfs twee. Maar, voor de consumentenprijs van de indertijd leverbare bandrecorders is het nu vrijwel onmogelijk om nog een nieuw te ontwikkelen bandrecorder in de markt te zetten. De degelijke en complexe mechanische constructie en de fraai uitgevoerde elektronica staan in fel contrast met de weggooi-kwaliteit van veel moderne mid-fi. Kijk maar eens hoe een klassieke Akai, Revox, Tascam of Sony recorder is gebouwd. Toch zijn er enkele bedrijven opgestaan die nieuwe bandrecorders ontwerpen en bouwen. Kennelijk als gevolg van de populariteit van beschikbare tapes, waarbij de geïnteresseerde muziekliefhebbers geen zin hebben om op jacht te gaan naar originele consumenten- of studiomachines en dan de zorg hebben voor restauratie, onderhoud en het zoeken naar onderdelen. Voorbeelden van ‘nieuwe’ producenten zijn Metaxas en Ballfinger. Maar, het uit de as herrezen Thorens, een van de meest gerenommeerde bouwers van draaitafels in de wereld, is onlangs en zeer verrassend met de TM 1600 player gekomen. Het Griekse Metaxas & Sins is bekend vanwege de exotisch uitgevoerde hifi-apparatuur en heeft al diverse tape recorders vanaf scratch ontworpen. Vaak in een heel beperkte oplage. Denk even aan de Papillon en de T-RX. Daar zit veel research in en eigenaar Kostas Metaxas gaf aan de bestaande machines uit de vijftiger en zestiger jaren bestudeerd te hebben om vervolgens sterk verbeterde recorders te kunnen ontwerpen. Hij wil graag uitzoeken in hoeverre je de tape-technologie nog kunt verbeteren. Moderne technologie bestaat bijvoorbeeld uit Zwitserse precisie motoren die vroeger niet verkrijgbaar waren. De klanten bestaan uit diverse studio’s en de ‘rich & filthy’. De prijzen van die machines kunnen oplopen tot 75.000 euro. Ook het Duitse Ballfinger ontwerpt en bouwt (met de hand) nieuwe tape recorders. Ze hebben enkele grotere machines, maar ook de compacte M 002 P. Een loopwerk dat bedoeld is om tapes af te spelen met een losse bijbehorende unit met de playback electronics.