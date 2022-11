Review: Thorens TD 1500 platenspeler – een geslaagd modern eerbetoon

Thorens TD 1500 - de techniek

Een ander significant verschil tussen de TD 150 en de TD 1500 is dat de 150 een vaste armkabel had, terwijl de TD 1500 op de achterzijde RCA-chassisdelen én – wat in deze prijsklasse bijzonder genoemd mag worden – XLR-chassisdelen heeft. Gebruikers van MC-elementen kunnen dus, mits zij een daarvoor geschikte phonotrap bezitten, vanaf de platenspeler een gebalanceerde verbinding leggen. Wat toch weer een slok op een borrel aan signaal/ruis afstand scheelt voor het piepkleine en daarom kwetsbare signaal tussen element en phonotrap. Midden tussen de symmetrisch geplaatste uitgangen zit het aardpunt. Omdat het metalen plaatje waarop de chassisdelen en de aardaansluiting zijn geplaatst verdiept is gemonteerd kan het aansluiten van de aardedraad voor dikke vingers een beetje friemelwerk zijn, en is het handiger om dat eerst te doen, zeker wanneer je RCA-kabels gebruikt. Thorens levert géén audiokabel(s) bij de TD 1500, daar moet je dus zelf voor zorgen. Bij MM-elementen moet de capaciteit van die kabel zo laag mogelijk zijn, anders kan de weergave een beetje te fris worden. Naast de audio-aansluitingen vind je op de achterkant verder nog de aan/uit drukknop en de12 volt DC-aansluitbus. De meegeleverde muurvoeding is van degelijke kwaliteit, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een betere voeding willen. Dat kán inderdaad verrassende resultaten opleveren, maar ik wilde de TD 1500 testen zoals hij uit de doos komt en heb dus niet met voedingen geëxperimenteerd.

Op de bovenplaat van de TD 1500 vind je linksvoor de ‘flip’ schakelaar waarmee je de speler aan zet. Ik vind het jammer dat er niet gekozen is voor de ronde draaischakelaar van de originele TD 150, maar uit het oogpunt van een overzichtelijke bediening snap ik het wel. Deze knop zet de DC motor linksachter in beweging. Er is vanuit de nulstand keuze uit 33 en 45 toeren. De motor valt onder het dikke aluminium plateau wanneer je dat over de spindel van het gesloten middenlager heen legt. Dit plateau weegt minder dan het originele gegoten ZAMAC plateau dat Thorens vroeger gebruikte. De TD 1500 heeft dat hogere gewicht niet nodig, omdat een zeer nauwkeurige elektronische toerentalregeling de draaisnelheid in de gaten houdt en indien nodig bijstelt. Waarin de TD 1500 ook behoorlijk van de TD 150 verschilt is dat de TD 150 een los subplateau had dat door de motor werd aangedreven. Het hoofdplateau werd daar los op gelegd. De TD 1500 heeft een plateau uit één stuk, met een binnenrand aan de onderzijde waar de platte snaar omheen loopt. Dat heeft als nadeel dat het om de motorpulley leggen van de snaar een beetje ingewikkelder is. De snaar leg je eerst om de rand onderop het plateau heen, daarna plaats je het plateau op de spindel, en vervolgens moet je de snaar om de pulley leggen via één van de ronde openingen in het plateau. Omdat ik de snaar liever niet met mijn vingers vastpak zocht ik tussen de meegeleverde accessoires tevergeefs naar een (kunststof) hulpstukje. Uiteindelijk heb ik een cocktailprikker gebruikt, en het metalen staafje dat Thorens meelevert voor het bijstellen van de VTA. Dat ging op zich prima, en je hoeft dit in de loop der jaren ook alleen maar te doen als de snaar vervangen moet worden, maar een kunststof spateltje in het zakje met accessoires zou geen verkeerde aanvulling zijn. Waar ik veel blijer van werd was de manier waarop je het verende subchassis – na het verwijderen van de drie transportschroeven – op de correcte hoogte kunt instellen. Bij vrijwel alle voorgaande subchassis-modellen van Thorens moest je voor het instellen van de juiste ‘bounce’ de bodemplaat verwijderen en de kegelveren van onderaf verstellen. Ik doe dat nog regelmatig bij Thorens draaitafels van vrienden, en zelfs met gebruik van een speciale ‘jig’ (een open frame waar je de speler bovenop zet zodat je van onderaf bij de vering kunt terwijl de draaitafel gewoon horizontaal kan blijven staan) is dat een vervelende klus. Bij de TD 1500 verstel je de veren van het subchassis echter via drie gaten in de bovenplaat. Hiervoor heb je een inbussleutel van 2,5 millimeter nodig, die óók niet wordt meegeleverd. Wellicht omdat Thorens de juiste instelling al voor je doet in de fabriek, maar wanneer je een lichtere of zwaardere mat of – nog ingrijpender – een aandrukgewicht wil proberen zul je de bounce moeten aanpassen. En dat gaat, als je eenmaal een inbussleutel uit je gereedschapskist hebt opgediept, echt héél gemakkelijk. Hulde dus voor deze nieuwe werkwijze!