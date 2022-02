Review: Thorens TD 1600 – Maatstaf voor de volgende halve eeuw

Verboden te swingen

De oplossing werd gevonden in een gedempte metalen draad die, recht tegenover de motor, het subchassis vanaf het plateaulager verbindt met een metalen stift die door een gat in het subchassis omhoog steekt en die is verbonden met de bodemplaat. Omdat deze draad niet rekbaar is en precies strak genoeg staat om geen speling te hebben compenseert hij de zijwaartse trekkracht van de snaar en wiebelt het plateau totaal niet meer heen en weer tijdens het opstarten of afspelen van een plaat. Het asje bovenop de stift waar de eindlus van de metalen draad omheen valt is excentrisch geplaatst. Door de stift te verdraaien kun je daarom ook de spanning van de snaar nog aanpassen. De snaar heeft, als hij nog vers is, in principe de perfecte spanning, maar door regelmatig gebruik rekt hij héél langzaam een beetje uit en er komt een moment dat hij eigenlijk niet meer strak genoeg is. Dan merk je bijvoorbeeld dat het plateau langzamer op gang komt, of dat de gelijkloop minder strak wordt. De metalen draad vertoont dan waarschijnlijk ook wat speling. Door het verdraaien van de stift kun je dan de spanning weer wat verhogen tot de metalen draad weer nét strak staat. Daarmee verleng je dan in feite ook de gebruiksduur van de snaar. Maar ooit moet je die toch echt een keer vervangen. Dat kost een paar tientjes en daarna draait je speler weer als nieuw, vergeet alleen niet om de stift dan eerst weer in zijn oorspronkelijke positie terug te draaien.

Wat je op de tekening beter ziet dan in het echt is de dikke aluminium plaat (blauw op de tekening) die op het MDF subchassis is geplaatst. Het toevoegen van die plaat zorgt voor een extra starre verbinding tussen het lager en de armbasis, die beiden in het subchassis zijn gemonteerd. Door deze starre verbinding worden minuscule afwijkingen in de fouthoek, de VTA en de azimut voorkomen. Dat is vooral belangrijk bij elementen met exotische naaldvormen als Fine Line, Gyger, Van den Hul of Shibata, die de groef met een veel groter en ‘scherper’ contactoppervlak aftasten. Bij sferische of elliptische naalden maakt het wat minder uit, maar proefondervindelijk is vastgesteld dat deze extra plaat aluminium de weergave hoe dan ook verbetert. Het is zo’n oplossing die helemaal niets aan het toeval overlaat, en daar houd ik van.