Review: Teufel Real Blue NC (2021) – Accumonster met ANC

De Teufel Real Blue NC (2021) moet een stapje vooruit zetten ten opzichte van de voorganger. Zo is de actieve ruisonderdrukking verbeterd, zijn moderne bluetooth audiocodecs aanwezig en is het geluid verder aangepakt. Dit moet volgens Teufel zorgen voor een echte allrounder die goed is in muziek, games, film en voor bij het thuiswerken. Ook het comfort moet prima in orde zijn, want de koptelefoon is ontworpen voor lange luistersessies.

De Teufel Real Blue NC (2021) is een gesloten bluetooth koptelefoon met actieve ruisonderdrukking (ANC) en beschikt over grote lineaire HD-drivers met geventileerde achterkamer voor hoge volumes, nauwkeurige geluidsweergave, extreem diepe bas en is volgens de fabrikant geschikt voor high resolution audio. Zo is er ondersteuning voor bluetooth 5.0 met apt-X en AAC voor muziekstreaming in cd-kwaliteit en levert de bluetooth een reikwijdte tot 20 meter. Bediening kan op de draadloze koptelefoon zelf met een kleine joystick en enkele knoppen.

Ook de batterij is verbeterd. Zo belooft Teufel maar liefst 55 uur muziek luisteren met ANC uit en 41 uur met ANC aan. Daarmee loopt Teufel voorop op het gebied van draadloze bluetooth-koptelefoons. Je kunt handsfree bellen dankzij de ingebouwde microfoon en de Qualcomm cVc-technologie. Tevens is er ondersteuning voor ShareMe (twee koptelefoons draadloos met één smartphone) en Multipoint (twee smartphones met één koptelefoon). Ook is er de Teufel Headphones-app waar je diverse zaken kunt instellen.