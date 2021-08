Bose QuietComfort 45 headphones met verbeterde ANC gepresenteerd

De Bose QuietComfort 45 is de opvolger van de QuietComfort 35 II uit 2017. Men pakte de basis van dat populaire model en voegde daar verschillende verbeteringen aan toe zoals de verbeterde noise cancellation, een nieuwe Aware-modus en een batterij voor 24 uur muziek.

De nieuwe noise cancellation kent in feite twee standen. Een QUIET-modus laat de microfoons aan de binnen- en buitenkant van de earcups samenwerken om stilte te brengen. Hierbij wordt de stilte met name gehaald uit de middenfrequenties, zoals het geluid in de trein, in een druk kantoor of in een café. Het achtergrondgeluid verdwijnt en jij kan genieten van je muziek. De andere stand is de AWARE-modus en doet in feite het tegenovergestelde. Het brengt het geluid van buiten naar binnen, zodat je direct weet wat er om je heen aan het gebeuren is zonder dat je de Bose QuietComfort 45 van je hoofd af hoeft te halen. De noise cancellation werkt ook tijdens telefoongesprekken, zodat je gesprekspartner alleen jou goed kan horen en niet je omgeving.

De Bose QuietComfort borduurt voort op de voorganger qua design en moet opnieuw comfort en stabiliteit naar de gebruiker brengen. Een mix van zachte materialen voor de oren en een lichtgewicht frame moet voor optimaal comfort zorgen. De knoppen vind je op de rechter oorcup voor het regelen van het volume, om gesprekken te beantwoorden en om muziek te pauzeren of af te spelen. Op de linker oorcup kun je wisselen tussen verschillende modi. De Bose Music-app helpt je om verdere mogelijkheden in te stellen.

De batterij gaat 24 uur mee en kun je opladen via usb-c. Het duurt twee uur om volledig op te laden en een snelle vijftien minuten laden zorgt voor drie uur muziek luisteren.

Prijs en beschikbaarheid

De Bose QuietComfort 45 zijn beschikbaar vanaf 23 september voor 329,95 dollar. Of en wanneer de nieuwe koptelefoon naar ons land komt is nog niet bekend.

