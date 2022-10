Review: Sonos Sub Mini – kleine krachtpatser met diepe bas

Dit is de Sonos Sub Mini

De Sonos Sub Mini ziet er ten eerste prachtig uit. Dit model beschikt over een cilindrisch ontwerp en is ontzettend strak. Het is gewoon een cilinder, maar dan met een verticale opening aan twee zijkanten. Je kijkt er volledig doorheen en voelt links en rechts een woofer zitten. Sonos belooft een bass zonder vibraties met twee speciale woofers en een geavanceerde verwerking die moeten zorgen voor diepe en dynamisch lage tonen zonder gezoem of getril. De naar binnen gerichte woofers in de akoestisch afgesloten behuizing hebben een kracht-opheffend effect dat vervorming neutraliseert. Je kunt kiezen uit een zwarte of witte variant van de subwoofer.

Geavanceerde digitale signaalverwerking moet de basweergave maximaliseren en zorgen voor volle lage frequenties ter ondersteuning van gekoppelde speakers die zich op de midden- en hoge frequenties kunnen richten. Op de behuizing zie je bovenop het logo van Sonos en een statuslampje. Verder is er niets te vinden waardoor het een ontzettend strak design heeft dat niet misstaat in veel interieurs. Aan de onderkant vinden we vier kleine pootjes uit de behuizing steken. Ook vind je hier de stroomaansluiting en een ethernet-aansluiting voor wanneer je niet via wifi, maar gewoon bekabeld wil aansluiten.

Wat opvalt na het uitpakken is dat het toch nog een vrij groot apparaat is. Sonos heeft het over een ‘compact design’, maar met een hoogte van 30 centimeter is dit model nog altijd vrij groot. Je kijkt rechtstreeks in de twee verticale openingen van de cilindervormige subwoofer. Zowel links als rechts in de opening zie je een woofer. Bij gebruik kun je deze niet alleen voelen, maar ook zien bewegen. Hoe je de subwoofer plaatst is aan jou. Of je nu de verticale openingen tegen de muur zet of juist vol de kamer in laat blazen. Het moet volgens Sonos geen verschil maken in het geluid en dat doet het ook eigenlijk niet blijkt in de praktijk. Het fijne is dat dit design er echt voor zorgt dat je vloer nauwelijks trilt. Je buren zullen er blij mee zijn.

Let wel dat je deze subwoofer echt binnen je Sonos-systeem moet gebruiken. Vind je het een leuk design hebben en wil je het bij een systeem van een ander merk gebruiken? Dat kan dus niet. Je zit echt vast aan een Sonos-systeem met speakers of een soundbar van Sonos of de IKEA Symfonisk-speakers (samenwerking tussen IKEA en Sonos). Daarbij werkt het dan weer niet met alle Sonos-apparaten, zoals de bluetoothspeakers Sonos Move en Roam.