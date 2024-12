iEar’ Show en Dutch Audio Event gaan samen

De nummer 1-vraag die liefhebbers van het betere beeld en geluid al jaren bezigt – wat is de grootste audioshow van de Benelux: Dutch Audio Event of Audio Show iEar’ ­– kan te ruste gelegd worden. Dat vraagstuk wordt in het nieuwe jaar volledig overbodig gemaakt: in 2025 zijn er twéé shows de grootste – beide onder het label Dutch Audio Event.

Showkalender 2025

24 & 25 mei: NH Conference Centre Koningshof | Veldhoven

22 & 23 november: NH Conference Leeuwenhorst | Noordwijkerhout

Na jaren van groei en vooruitgang sinds Dutch Audio Event op het toneel verscheen, is het tijd voor een volgende stap in de ontwikkeling van deze show, noodzakelijk om de ambities van het event te kunnen realiseren en de markt te voorzien van een nieuw kwaliteitslevel.

“Het is al sinds de eerste editie onze ambitie om met Dutch Audio Event door te groeien”, legt Ivo Meijer (Dutch Audio Event) uit. “We zijn erg blij dat we dat ieder jaar binnen de mogelijkheden ook bereikt hebben. Nu we tegen de grenzen van die mogelijkheden aanlopen, werd het tijd om naar een tweede locatie te kijken. Daarbij kunnen we ons geen betere partner voorstellen voor onze plannen én de toekomst van onze show dan Freek van Ham – die dankzij het jarenlange succes van de Audio Show iEar’ óók op zoek is gegaan naar een logische vervolgstap. We zijn heel trots dat we die stap nu gezamenlijk gaan zetten.”