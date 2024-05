Marantz presenteert compacte, draadloze streamingversterker: MODEL M1

Het vermogen en de kwaliteit van MODEL M1 maken hem geschikt voor een breed scala aan luidsprekers, van compacte boekenkastmodellen tot vloerstaande luidsprekersen plafond- of wandluidsprekers. De krachtige versterking is efficiënt en biedt een stereo-uitgangsvermogen van 100W met lage vervorming van 0,005% THD via de digitale ingangen. Je kunt eventueel ook een subwoofer aansluiten. Ook zijn de hoog en laagdoorlaatfilter frequenties in te stellen en kan het subwoofersignaal met 15dB worden versterkt of verzwakt.

Naast deze versterking ondersteunt MODEL M1 muziek in hoge resolutie. Veel compacte digitale versterkers zijn beperkt tot een resolutievan 16 bits/44,1kHz CD-kwaliteit, MODEL M1 ondersteunt hoge resolutie via gestreamde diensten, netwerk of USB, met inbegrip van 24 bits/192kHz PCM-ondersteuning en de mogelijkheid van DSD. Om deze hogeresolutiesignalen optimaal af te leveren, werkt MODEL M1 volledig digitaal. Alle geluidsbronnen profiteren van de krachtige ingebouwde DSP-technologieën. Een daarvan is Marantz Music Digital Filtering (MMDF) dat aanvankelijk is ontwikkeld voor de referentie-cd-spelers van Marantz. Het staat garant voor de karakteristieke warmte en muzikaliteit van de producten van Marantz.

Met de HEOS-app heb je toegang tot alle op het HEOS-platform beschikbare muziekdiensten, waaronder de aankomende updates voor TIDAL en RoonReady-ondersteuning.Naast HEOS ondersteunt MODEL M1 Bluetooth, Spotify Connect en AirPlay 2. Je kunt ook een compatibele platenspeler met een eigen phonotrap of een aparte, externe phonoversterker aansluiten via de analoge RCA-ingangen op lijnniveau van de MODEL M1. Ook kan de MODEL M1 HEOS-muziek delen met andere HEOS-geschikte producten van Marantz die zich in uw huis bevinden, waaronder zowel stereo- als AVR-componenten.

De MODEL M1 is ook een alternatief voor een soundbar een tv-ervaring. Via de eARC HDMI-ingang regel je het volumeniveau en het in- en uitschakelen van het systeem met de afstandsbediening van de tv. De ingebouwde Dolby Digital+ decodering ondersteunt de nieuwste gangbare audiocodecs voor tv-uitzendingen en gestreamde tv-diensten in hoge kwaliteit.

Via de HEOS-app heb je de volledige controle over alle functies van MODEL M1, zelfs als de versterker uit het zicht wordt geïnstalleerd. En voor nog uitgebreidere integratie binnen maatwerkinstallaties is MODEL M1 ook compatibel met allerlei besturingssystemen van andere merken, waaronder bekende merken als Crestron, Control4 en URC. HEOS biedt ook de mogelijkheid IR-afstandsbedieningen van andere merken in te leren en te gebruiken.

De MODEL M1 is te koop voor 1.000 euro.