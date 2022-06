Review: Bowers & Wilkins PX7 S2 – Stijlvolle topper

Luxueuze verschijning

Als we de PX7 S2 uit de doos halen, krijgen we niet de indruk dat Bowers & Wilkins op designvlak een revolutie wou ontketenen. Wat we zien oogt meteen vertrouwd. Maar niet omdat de PX7 S2 sterk op z’n voorganger lijkt. Dat is maar ten dele zo. Sommige dingen zijn hetzelfde gebleven. De sierlijk scharnierende beugel die de speakerbehuizing met de hoofdband verbindt bijvoorbeeld, is zo’n designelement dat behouden werd. De ontwerpers zijn echter ook veel inspiratie gaan putten bij de allereerste NC-koptelefoon van Bowers & Wilkins. De PX dus, niet de PX7. Ben je nog mee? De behuizing in twee niveaus, waardoor het gedeelte met het logo er lijkt uit te springen verwijst dan weer een designaspect van die oudere generatie. Overigens is het interessant om weten dat de PX7 S2 van 420 euro niet het hoogste model van Bowers & Wilkins wordt. Na de zomer verschijnt er een PX8 die nog hoger gepositioneerd is.

Het belangrijkste is dat de PX7 S2, net als zijn voorgangers, uitpakt met een modern en slank design. We zien materialen die typisch zijn het luxe-minnende Bowers & Wilkins. Zoals een zwart leder voor de oorkussens en de binnenkant van de hoofdband, de delen die je oren raken. Dat materiaal wordt gehuwd met een luxueuzere kunststof uitgevoerd met een crosshatch- of kruispatroon aan de buitenzijde van de driverbehuizingen. Ook de buitenkant van de hoofdband pronkt ermee. Hoewel het een hardere en schijnbaar duurzame kunststof betreft, lijkt het van ver bijna een textielsoort. Dat geeft de PX7 S2 een gesofistikeerde uitstraling, terwijl het op langer termijn wellicht toch netter zal blijven ogen. De Bowers & Wilkins-hoofdtelefoon is met 309 gram een tikje zwaarder dan wat Bose of Sony te bieden heeft, maar dat merk je in de praktijk amper. Of wij toch niet. Dat is wel verrassend, want als je de Sony in één hand neemt en de Bowers & Wilkins in het andere voel je dat de Japanner met zijn 250 gram veel lichter is.

Over duurzaamheid gesproken: de oorkussens zijn vervangbaar, vooropgesteld dat Bowers & Wilkins gepaste reserve-exemplaren aanbiedt. De PX7 S2 weerstaat ook goed onze pogingen om de hoofdband te plooien en verwringen. Dit sterkt ons vermoeden dat deze koptelefoon ondanks zijn chiquer uiterlijk ook wel de beproevingen van het dagelijkse pendelen zal overleven.