Sennheiser Accentum Wireless met 50 uur batterijduur gelanceerd

Volgens Sennheiser is de Accentum Wireless ontwikkeld om boven het prijskaartje te presteren. Je krijgt de Sennheiser-sound zonder in te moeten leveren aan batterijduur of draadloze vrijheid, en dat voor een relatief vriendelijk prijskaartje. De over-ear koptelefoon beschikt over Hybrid Active Noise Cancelling. Zo wordt het geluid door middel van de overkapte microfoons, die de lage en hoge frequenties filteren, en door de passieve isolatie van de oorkussens zoveel mogelijk buiten gehouden. De 37mm dynamische transducers moeten zorgen voor een hoge geluidskwaliteit met een flinke bas en opvallende helderheid.

De Sennheiser Accentum Wireless is uitgerust met bluetooth 5.2 en multipoint-connectiviteit. Er is ondersteuning voor de codecs aptX HD, AAC en SBC. De koptelefoon werkt 50 uur op een enkele batterijlading. Tien minuten laden staat garant voor vijf uur luistertijd. Ook bellen is geen enkel probleem met de twee ingebouwde microfoons en een speciale windbeperkingsmodus. Dit model is uitgerust met vier fysieke knoppen om je muziek te bedienen en er is ook een bijbehorende smartphone-app met equalizer.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser Accentum Wireless is vanaf 4 oktober verkrijgbaar, maar nu al te koop als pre-order via de website van Sennheiser. Je kunt kiezen uit een zwarte of witte variant, waarbij de witte variant pas eind november leverbaar is. De verkoopadviesprijs van de koptelefoon bedraagt 179,90 euro.

