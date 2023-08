De beste actioncams van dit moment – zomer 2023

Bij een actioncam, wat staat voor Action Camera, oftewel actiecamera, denk je waarschijnlijk meteen aan een GoPro. In 2002 begon Nick Woodman met het bedrijf om actie tijdens het surfen beter vast te leggen. De eerste camera in 2005 maakte gebruik van 35mm-film. De eerste digitale camera’s werden in 2006 gelanceerd en in 2010 begon het bedrijf met de Hero-serie, zoals we die vandaag de dag ook nog kennen met de GoPro Hero 11 als het nieuwste model. De GoPro Hero 12 verwachten we over niet al te lange tijd en zal waarschijnlijk de lat van actioncams opnieuw hoger leggen, maar vergeet zeker de concurrentie niet. Ook merken als DJI en Insta360 hebben kwalitatief goede actioncams in het assortiment.

De actioncam werd ontworpen om dichter bij de actie te komen. Tijdens het surfen was het namelijk onmogelijk voor de professionele fotografen om dichtbij genoeg te komen. Nick Woodman kwam dus met het idee om zelf een camera te dragen tijdens het surfen. Deze moest tegen een stootje kunnen (en tegen het water) en tegelijk compact genoeg om mee te kunnen nemen zonder dat je er last van had. Nick wilde zelf een professionele surfer worden. GoPro staat dan ook voor ‘Going Pro’. De naam ‘Hero’ voor de camera’s duidt op jezelf als sporter. Jij bent je eigen held tijdens je avonturen.