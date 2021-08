Review: Samsung HW-A550 – Goedkoop basmonster

De HW-A550 is een nieuwe 2.1-soundbar met aparte draadloze subwoofer uit Samsungs Essential A-reeks. Dat is een familie die basale modellen omvat met minder opties dan de compacte All-in-One S-series of de vlaggenschepen uit de Cinematic Q-familie van het Koreaanse merk. Verwacht hier geen geavanceerde Samsung-functies zoals Q-Symphony of Acoustic Beam. Het prijskaartje van deze compacte soundbar is dan ook heel wat minder angstaanjagend dan bij die high-end toestellen. Het uitgangspunt lijkt dus te zijn: een redelijke verbetering in de kwaliteit van het tv-geluid voor een lage prijs.

Saai? Niet per se. De Samsung HW-A550 mag een goedkope soundbar zijn, het bezit toch enkele verrassende eigenschappen. Het wordt bijvoorbeeld geleverd met een draadloze subwoofer, waardoor het betere bassen kan produceren. Ook de aanwezigheid van DTS: Virtual X is opmerkelijk op dit prijspunt. Met deze functie zou de soundbar met slechts twee kanalen in staat moeten zijn om surround met hoogtekanalen weer te geven. Spoiler-alert: dat lukt nooit zo goed als met echte speakers of discrete kanalen, maar die DTS-algoritmes zijn soms verrassend effectief. Benieuwd of dat hier bij deze Samsung ook het geval is.