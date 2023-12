Sharp onthult FQ5/FQ8 Google TV’s voor Europa

Sharp brengt in 2024 de nieuwe FQ8- en FQ5-series op de markt. Eigenlijk zijn het dezelfde televisies, op een paar kleine wijzigingen na. Beide modellen zijn voorzien van het Google TV smart tv-platform, komen met HDMI 2.1-poorten en beschikken over de 144Hz refresh reate.

De nieuwe FQ8- en FQ5-series van Sharp zijn 4K-modellen met ondersteuning voor HFR (High Frame Rate) en VRR (Variable Refresh Rate). Ook beschikken ze over een lichtsensor waarmee de weergave wordt aangepast aan het omgevingslicht. HDR-ondersteuning is aanwezig in de vorm van HDR10, HLG en Dolby Vision IQ. Het VA lcd-paneel maakt gebruik van direct led-achtergrondverlichting maar zonder local dimming. De maximale helderheid bedraagt 450 nits, met 92 procent van het DCI-P3 kleurbereik.

Daarnaast zijn de nieuwe modellen voorzien van twee 15 Watt luidsprekers, Dolby Atmos en DTS:X en een aluminium frame. Ook is er een ingebouwd platform waarmee draadloze Sharp-speakers met de tv gekoppeld kunnen worden.

De prijzen en exacte lanceerdata van deze nieuwe televisies worden later bekendgemaakt.