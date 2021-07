Review: Samsung HW-S60A – Minimalistische looks, goede prestaties

Chromecast komt er aan

De HW-S60A is niet enkel minimalistisch van design, ook het aantal aansluitingen is beperkt. Er zijn maar twee fysieke aansluitingen mogelijk: HDMI of optisch, beide geschikt voor de verbinding met je tv. Heb je een Samsung-tv, dan kun je in de plaats opteren om een draadloze verbinding te leggen met het tv-toestel. Is het gebrek aan andere fysieke aansluitingen een probleem? We denken het niet. Bij een high-end soundbar wil je misschien wel een console of iets dergelijks aansluiten, mensen die kiezen voor minimalisme zullen dat eerder niet doen.

Wel blinkt deze Samsung uit als het gaat om streaming. En dat is een hele verbetering ten opzichte van de HW-S60T van vorig jaar. Die kwam met Spotify Connect en Bluetooth, twee opties die nog altijd present tekenen. Bluetooth is wel nog handiger geworden dankzij een Tap-functie waarmee je muziek die afspeelt op je smartphone overdraagt naar de soundbar door de telefoon er tegen te tikken.

Een grote verbetering is de toevoeging van AirPlay 2. Hiermee kun je de audio van elke app (incluis streamingdiensten) in hoge kwaliteit naar de soundbar sturen vanaf een Apple-toestel. Heel binnenkort volgt ook Chromecast, zodat je ook makkelijk kunt streamen met een Android-smartphone of -tablet. Vanaf dat moment is de HW-S60A wat ons betreft helemaal in orde qua streamingmogelijkheden.