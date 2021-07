Review: Primare I15 en CD15 Prisma – een zalig duo

Het Zweedse Primare is al vele jaren een geprezen fabrikant als het gaat om geluidskwaliteit, functionaliteit en productdesign. De redactie van Music Emotion ontvangt een schattig zwart duo uit de nieuwe compacte Prisma 15 Serie en onze hartjes smelten ter plekke.

Met haar productdesign heeft Primare al lang geleden een eerste vonk bij uw auteur laten overspringen. Het design is minimalistisch, maar komt nergens iets tekort. Alles is perfect in balans, het Primare logo behoort volgens ons tot een van de mooiste logo’s in de hifi-industrie en het design van de hificomponenten is werkelijk prachtig. In welk licht en onder welke hoek we de Primare componenten ook bekijken, het design klopt gewoon. Aan de smoeltjes zal het dus niet liggen; dat is liefde op het eerste gezicht. Het gaat meer om wat er van binnenin zit en, uiteraard, het ‘karakter’ van dit Zweedse model-duo.

Nu zijn wij auteurs verwend, min of meer bedorven voor het leven en nemen slechts genoegen met het allerbeste dat we ons net niet kunnen veroorloven. Nu heeft dit Primare Duo werkelijk alles waar we langdurig gelukkig mee kunnen zijn en zijn bovendien heel aantrekkelijk geprijsd. We vragen ons dan ook af of deze ontmoeting slechts bij een gepassioneerde flirt blijft, of dat wij hier als verwende audiofielen ook langdurig van kunnen gaan houden.