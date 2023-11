Streamingtips #45 – 007’s Road to a Million en The Killer

Culprits (Disney+)

Het is niet de beste serie ooit, maar het is zeker het kijken waard, al is het maar door de interessante combinatie van acteurs (Kirby, Ned Dennehy en Gemma Arterton bijvoorbeeld). Culprits gaat over een man die bij een vreemde misdaad betrokken was. Dat was jaren geleden, maar er komt nu iemand wraak nemen. En daar moet ook zijn familie erg voor oppassen. Het is aan hem om te kijken wie er uit is op vergelding en te zorgen dat die persoon wordt gestopt.