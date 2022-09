Polk lanceert Dolby Atmos soundbars MagniFi Max AX en Max AX SR

De nieuwe soundbar moet entertainment tot leven brengen dankzij 11 drivers met speciale middenkanalen, naar boven gerichte drivers en de door Polk gepatenteerde Stereo Dimensional Array (SDA)-technologie. Dit moet zorgen voor een multidimensionaal Dolby Atmos- en DTS:X-geluid en creëert een grote soundstage dat de gehele ruimte moet vullen. Beide modellen beschikken over draadloze subwoofers. Het verschil tussen beide modellen? De Magnifi Max AX SR komt met twee draadloze surroundspeakers. Verder zijn ze identiek.

“De MagniFi Max AX en MagniFi Max AX SR zijn gebaseerd op 50 jaar ervaring van Polk op het gebied van speakerontwerp en zijn Polks beste soundbars tot nu toe,” aldus Frank Sterns, Directeur van Polk Audio. “Dankzij de door Polk gepatenteerde Stereo Dimensional Array (SDA)- en Voice Adjust-technologieën, vullen de MagniFi Max AX en MagniFi Max AX SR iedere ruimte met uitzonderlijk geluid, zonder een overdaad aan speakers. Tel daar de ingebouwde, draadloze muziekstreaming bij op en je hebt de ultieme alles-in-1 entertainmenthub.”

De Polk MagniFi Max AX en de Max AX SR zijn beide uitgerust met een naar beneden gerichte 10-inch subwoofer die draadloos te verbinden is met de soundbar. De extra surroundspeakers bij de Max AX SR zijn de Polk SR2 Wireless Rear Surround Speakers met een adviesprijs van 199 euro. Koop je niet de Max AX SR, maar het reguliere model? Dan kun je ook later upgraden en de surroundspeakers bijkopen.

De soundbar is uitgerust met diverse film-, tv- en muziekmodi die je met één druk op de knop kunt instellen. Ook de basrespons en helderheid is af te stemmen. Er is een speciale nachtmodus om de bas te dempen, zodat je in de avond eventuele slapende huisgenoten niet zult wekken en via VoiceAdjust kun je stemmen meer naar voren laten komen.

Muziek streamen

Voor muziekstreaming heeft Polk de beide soundbars uitgerust met wifi-streaming via Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect en alle muziekdiensten die compatibel zijn met Alexa. Ook bluetooth wordt ondersteund en je kunt de soundbars combineren binnen een multiroom-muzieksysteem.

De Polk MagniFi Max AR en de MagniFi Max AR SR beschikken over drie ingangen en één uitgang voor high-speed 4K HDMI-aansluitingen met hoge bandbreedte en ingangsschakeling. Sluit de soundbars aan op gameconsoles, Blu-ray-spelers, streamingapparaten en meer. Je kunt hem aansluiten op de tv via HDMI eARC of ARC met de meegeleverde HDMI-kabel; via de optische ingang kun je oudere apparaten aansluiten. De soundbar werkt na het aansluiten gewoon met de meeste tv-afstandsbedieningen, alhoewel er ook een afstandsbediening voor de soundbar wordt meegeleverd. Eventuele aanpassingen die je doorvoert zie je direct op het oled-display. De soundbars kun je voor de tv plaatsen of aan de muur bevestigen.

Prijs en beschikbaarheid

De Polk MagniFi Max gaat 799 euro kosten. De MagniFi Max AX SR met de twee surroundspeakers heeft een adviesprijs van 899 euro. De soundbars zijn vanaf oktober verkrijgbaar.