Streamingtips #29 – B&B Vol Liefde, The Bear en Firefly

Anyone but You (Netflix)

Zin in een onvervalste romcom? Anyone but You is precies dat. Het is een film met Sydney Sweeney en Glen Powell, want het oog wil ook wat, waarin twee mensen die elkaar natuurlijk haten plotseling op dezelfde bruiloft aanwezig zijn. Het ideale moment om… net te doen alsof je een koppel bent, maar dat is niet eenvoudig als je je de haren uit je kop ergert.