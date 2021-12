Polk Audio introduceert Signa S4 soundbar met Dolby Atmos

Polk Audio Signa S4

De Signa S4 gebruikt twee naar boven gerichte drivers voor Dolby Atmos-hoogtekanalen om een geluid van bovenaf te creëren. De soundbar kan ook geluid zonder Dolby Atmos verfraaien en een virtuele Dolby Atmos-ervaring creëren met behulp van hoogte-, surround- en middenkanalen.

De Signa S4 soundbar is voorzien van zeven geavanceerde drivers, waaronder een apart middenkanaal, geoptimaliseerde linker en rechter tweeters en subwoofers voor een breed klankveld. Het aparte middenkanaal is voorzien van VoiceAdjust-technologie voor een betere verstaanbaarheid van dialogen.

De soundbar wordt vergezeld door een draadloze subwoofer. De subwoofer maakt tijdens het opstarten draadloos verbinding met de soundbar en kan bijna overal in de kamer worden geplaatst (binnen 10 meter). Bovendien wordt de lage frequentie-output op zowel de soundbar als de subwoofer beheerd door de Bass Adjust-functie.

Naast de geluidsaanpassingen die met behulp van Polk VoiceAdjust en Bass Adjust kunnen worden gedaan, profiteren luisteraars ook van voorgeprogrammeerde knoppen met het beste geluid voor films en muziek. Ook biedt de Signa S4 een nachtmodus waarmee het basgeluid automatisch wordt gedempt en dialogen beter verstaanbaar zijn.

De Signa S4 is eenvoudig in te stellen en gebruiken. Je hebt slechts de meegeleverde HDMI of optische kabel (of aux-in voor oudere tv’s) nodig om de speaker aan te sluiten. HDMI eARC kan originele Dolby Atmos-streams verwerken, de soundbar is voorgeprogrammeerd voor gebruik met de meeste tv-afstandsbedieningen en hij kan via Bluetooth worden gekoppeld met mobiele apparaten voor streaming.

Prijs en beschikbaarheid

Het Signa S4 soundbar van Polk Audio is direct verkrijgbaar voor een verkoopprijs van 349 euro.