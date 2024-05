NAD introduceert C 379 multifunctionele geïntegreerde versterker

De nieuwe C 379 van NAD wordt tijdens de High End audiobeurs in München officieel gepresenteerd en moet begin juli op de markt verschijnen voor een adviesprijs van zo’n 1.200 euro.

Het apparaat beschikt over een HybridDigital UcD-eindtrap die werkt in een volledig gebalanceerde brugconfiguratie. Per kanaal is er 80 Watt aan continu vermogen aanwezig, met een piek van 120 Watt. Mocht je nog meer vermogen nodig hebben dan kunnen de eindtrappen van de C 379 worden gekoppeld tot een enkel kanaal voor 300 Watt aan 8 Ohm. Het andere kanaal kan dan met een eindversterker C 268 worden gekoppeld, zodat twee keer 300 Watt beschikbaar is.

De C 379 is voorzien van analoge en digitale ingangen. Er is ook een draaitafelingang (voor MM-elementen) en een televisie kan aangesloten worden op de HDMI-ingang die eARC ondersteunt. Er zijn ook twee subwooferuitgangen. Tot slot heeft de C 379 een hoofdtelefoonaansluiting met daarachter een hoogwaardige hoofdtelefoonversterker.

Verder is de C 379 voorzien van een ESS Sabre ES9028 32-bit DAC-chip en de tweede generatie NAD’s Modular Design Construction (MDC)-technologie. De C 379 beschikt over twee MDC2-slots voor het upgraden van de mogelijkheden van de versterker met opkomende A/V-technologieën en extra functies, waaronder BluOS high res multiroom streaming en Dirac Live Room Correction.

Met de optionele MDC2 BluOS-D module kunnen Dirac Live, BluOS, Apple AirPlay 2 en aptX HD Bluetooth aan de C 379 worden toegevoegd. Met BluOS kan het apparaat worden aangesloten op een thuisnetwerk via Wi-Fi of Ethernet.