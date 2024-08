NAD Electronics stelt M10 V3 BluOS streaming-versterker voor

Net als zijn voorgangers combineert de M10 V3 een geavanceerde netwerkstreamer met een 100-watt versterker (per kanaal) in een compact pakket. Dankzij de BluOS-app kunnen gebruikers muziek in Hi-Res 24bit/192kHz afspelen vanaf hun smartphone, tablet of computer en naar hun luidsprekers sturen. De M10 V3 komt met de nieuwe NAD BC1 IR-afstandsbediening, ondersteuning voor optionele Dirac Live Bass Control, een phono-ingang (MM) en een verbeterde DAC.

Je kunt je favoriete luidsprekers aansluiten op de audiofiele luidsprekeraansluitingen, of twee extra draadloze BluOS-compatibele achterluidsprekers toevoegen voor een volledig Dolby Digital 4.0-, 4.1- of 4.2-kanaals surround-systeem. De instellingen voor de twee subwooferuitgangen kunnen worden aangepast via de BluOS-app. Bovendien zijn de Dirac Live Room Correction-functies van de M10 V3 uitgebreid met ondersteuning voor Dirac Live Bass Control. Dit maakt het niet alleen mogelijk om meerdere subwoofers te optimaliseren, maar ook om de subwoofers en luidsprekers samen te co-optimaliseren, waardoor de integratie tussen hoofd- en subwoofers wordt verbeterd.

De M10 V3 biedt tal van bedieningsmogelijkheden, naast de meegeleverde afstandsbediening. Met de BluOS-app kunnen gebruikers muziek afspelen van streamingdiensten, evenals van USB- en netwerkopslag, via hun smartphone, tablet of pc. De M10 V3 ondersteunt AirPlay 2, waardoor muziek direct vanaf een iPhone, iPad of iTunes-bibliotheek kan worden gestreamd. Daarnaast ondersteunt hij Spotify Connect en Tidal Connect. De M10 V3 is ook Roon Ready en ondersteunt vele andere streamingdiensten direct via de BluOS-app, waaronder Hi-Res muziekdiensten zoals Amazon Music Ultra HD, Tidal Max, Deezer en Qobuz.

De Hybrid-Digital-versterker, gebaseerd op NCore Class-D-technologie, levert 100 watt per kanaal. De DAC-chip is geüpgraded naar de ESS Sabre ES9039, die een nog hoger dynamisch bereik, minder ruis en meer details biedt. De M10 V3 kan verliesvrije en hi-res audio streamen en ondersteunt MQA-hardwaredecodering en -rendering. Ook biedt de M10 V3 een line-level analoge ingang en een nieuwe MM-phono-voorversterker, optische en coaxiale digitale ingangen, HDMI eARC en USB Type-A-ingangen voor het aansluiten van cd-spelers, spelconsoles, externe harde schijven, media-adapters, flatscreens en andere componenten. Bovendien beschikt hij over bidirectioneel aptX HD Bluetooth. Met de M10 V3 kun je luisteren via draadloze hoofdtelefoons, stereoluidsprekers, een surround-geluidssysteem of tot 64 BluOS-compatibele componenten.

Belangrijkste kenmerken

Tot 24bit/192kHz hi-res weergave

BluOS streaming-versterker

Draadloze 4.0-, 4.1- en 4.2-kanaals surround sound-optie

Hybrid Digital NCore versterker

Continue output: 100W bij 8/4 Ohm

Dynamische output: 160W bij 8 Ohm, 300W bij 4 Ohm

ESS Sabre ES9039 DAC

MQA-decodering en -rendering

Kleuren LCD-touchscreen

Spraakbesturing compatibel met Amazon Alexa & Apple Siri

AirPlay 2 en bidirectioneel Qualcomm aptX HD Bluetooth

Roon Ready

Spotify Connect en Tidal Connect

NFC-Bluetooth-koppeling voor compatibele apparaten

BluOS multiroom-functionaliteit

Gigabit Ethernet

HDMI eARC, USB Type A ingangen

Stereo line-ingang, coaxiale/optische digitale ingangen

MM-phono-voorversterker

Voorversterkeruitgang, twee onafhankelijke subwooferuitgangen

Dirac Live licentie voor correcties tot 500Hz inbegrepen

Optionele Dirac Live full-bandwidth en bass control met BC1

IR-afstandsbediening met Dirac-filter wisseling

IR-ingang, 12V trigger-uitgang

BluOS-apps voor iOS, Android, Mac OS en Windows

Ondersteuning voor geavanceerde besturingssystemen zoals Crestron, Control4, RTI, URC, Elan, Lutron en iPort

IR-afstandsbediening (BC 1)

Prijs en beschikbaarheid

De NAD M10 V3 zal in de loop van het vierde kwartaal van 2024 verschijnen. De aanbevolen verkoopprijs bedraagt € 2.499 (incl. btw).