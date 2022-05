NAD kondigt de C 389 HybridDigital DAC amplifier aan

De NAD C 389 HybridDigital DAC versterker is een iets minder krachtige versie van de vorig jaar gelanceerde C 399. De C 389 biedt een vermogen van 130 watt per kanaal en komt het HybridDigital UcD-versterkerontwerp van NAD, met meerdere UcD-versterkermodules in een gebalanceerde en gebrugde configuratie en een schakelende voeding die voldoende stroomreserves op aanvraag kan leveren. In de behuizing zien we ook een 32-bit/384kHz ESS Technology Sabre DAC-chip terug.

Op het gebied van aansluitingen is de C 389 HybridDigital DAC voorzien van nagenoeg alle mogelijkheden, waaronder een ruisarme phonotrap en HDMI eARC. Je kunt er twee sets luidsprekers op aansluiten, plus twee subwoofers. Ook komt de versterker met voorversterkeruitgangen en een hoofdtelefoonversterker.

Net als andere producten van NAD is de C 389 uit te breiden met modules. De C 389 beschikt over twee slots, waarmee je toekomstige functies kunt toevoegen of het BluOS streamingplatform kunt toevoegen. De MDC2 BluOS-D module voegt BluOS-streaming in meerdere kamers met hoge resolutie en Dirac Live-kamercorrectie toe aan de versterker.

Advertentie

Features NAD C 389 HybridDigital DAC Amplifer

Aangepaste HybridDigital UcD-versterker in volledig gebalanceerde gebrugde configuratie

Continu vermogen: 2 x 130 Watt per kanaal in acht of vier Ohm

Piekvermogen: 210 Watt bij acht ohm, 300 Watt bij vier ohm, 350 Watt bij twee Ohm

Zeer lage harmonische vervorming en intermodulatievervorming

Bijna onmeetbare ruis over het hele frequentiebereik

Twee MDC2-sloten voor uitgebreide functionaliteit

Optionele MDC2 BluOS-D-module voegt BluOS Hi-Res muziekstreaming in meerdere kamers en Dirac Live-kamercorrectie toe

Jittervrije 32-bit/384kHz ESS Sabre DAC

Ultra-low-noise MM-phonotrap met infrasonische filtercircuits

Twee optische en twee coaxiale digitale ingangen

HDMI-eARC-ingang

Twee paar analoge cinch-ingangen op lijnniveau

Twee paar luidsprekeraansluitingen (A en B)

Tweeweg Qualcomm aptX HD Bluetooth

Dubbele subwooferuitgangen

Speciale hoofdtelefoonversterker

IR-afstandbediening eventueel te bedienen via IR in/uit

RS-232 seriële poort en 12 Volt trigger in/uit

Naadloze integratie met smarthome-besturingssystemen zoals Control4, Crestron, RTI, URC, Lutron en Elan

Prijs en beschikbaarheid

De NAD C 389 HybridDigital DAC komt komende zomer op de markt voor een adviesprijs van 1.499 euro.