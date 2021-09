NAD lanceert nieuwe C 399 HybridDigital DAC versterker

NAD C 399

De C 399 is ook de eerste geïntegreerde versterker die wordt voorzien van NAD’s vernieuwde Modular Design Construction (MDC) technologie: MDC2. Hiermee is het mogelijk om optionele modules die extra mogelijkheden bieden aan het apparaat toe te voegen, zoals BluOS Hi-Res multi-room music streaming, UHD (4K) ondersteuning en Dirac Live kamercorrectie.

De HybridDigital nCore versterker van de C 399 levert 180 watt aan continu vermogen en 250 watt aan piekvermogen. Het HybridDigital nCore design staat onder meer bekend om zijn wijde bandbreedte, vlakke frequentierespons en de stabiliteit om veeleisende speakers met lage weerstand aan te sturen. Ruis en vervorming moeten tot het minimale beperkt worden.

De C 399 is voorzien van twee optische en twee digitaal coaxiale inputs, plus een HDMI eARC-poort voor verbinding met een tv. Daarnaast beschikt de versterker over twee paar RCA-inputs en een MM phono stage. Naast twee paar luidsprekeruitgangen komt de C 399 met pre-amp outputs en twee subwoofer outputs. aptX HD Bluetooth maakt het mogelijk om 24-bits audio te streamen van mobiele apparaten of naar draadloze headphones.

De optionele MDC2 BluOS-D module voegt WiFi en ethernet aan de versterker toe, waardoor je muziek vanaf je favoriete streamingdiensten kunt beluisteren. Hiervoor maak je gebruik van de BluOS Controller app voor je smartphone. Daarnaast biedt de MDC2 BluOS-D module features als Apple AirPlay 2, Spotify Connect en Tidal Connect. Tot slot kunnen lokale componenten in huis als bron gebruikt worden voor het multiroomsysteem.

De Dirac Live-functie maakt het mogelijk om de audioweergave af te stemmen op de akoestiek van de ruimte, gebruikmakend van een meegeleverde microfoon en een app. De metingen worden geüpload naar de MDC2 BluOS-D, waarna de aanpassingen op alle aangesloten bronnen toegepast worden. Tot slot beschikt de MDC2 BluOS-D module over een usb-poort voor koppeling van een usb-drive.

Overzicht features MDC2 BluOS-D module

Dirac Live Room Correction

Calibrated microphone included for Dirac setup

Wi-Fi and Ethernet networking

BluOS music streaming to up to 63 zones

Support for hundreds of internet radio stations and over20 streaming services

High-res audio to 24-bit/192kHz

MQA decoding and rendering

Apple AirPlay 2 and Siri voice control

Amazon Alexa and Google Assistant voice control

Spotify Connect and Tidal Connect

Two-way (send/receive) Qualcomm aptX HD Bluetooth

Prijs: 549 euro.

