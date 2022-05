Review: Argon Audio TT-4 – Volledige platenspeler uit de middenklasse

Deense wortels

De naam ‘Argon Audio’ klinkt je misschien niet bekend in de oren. Nochtans bestaat dit Deense merk al bijna twintig jaar, en is het ontstaan in de schoot van HiFi Klubben. Nederlandse lezers kennen deze Scandinavische winkelketen opgericht door de bekende hifi-entrepreneur Peter Lyngdorf vast wel, want het is al een aantal jaar ook in dat land aanwezig. In België is HiFi Klubben echter niet actief. Tot recent bouwde Argon Audio producten die enkel in deze winkels te vinden waren. In 2019 werd het echter verzelfstandigd, en werd het mogelijk om hun producten ook elders te vinden – zowel online als bij andere verkooppunten.

Als je op de website van Argon gaat loeren, ontdek je een heel breed assortiment aan audioproducten, van radio’s tot actieve speakers. Draaitafels horen er ook al even bij. De eerste Argon-speler was de 199-euro kostende TT, gevolgd door de veel gesofistikeerde TT-2 van 349 euro. Het claimt met deze toestellen al uitgegroeid te zijn tot een van de grootste platenspelermerken in Europa, met 60.000 verkochte exemplaren.

De TT-4 is weer een volgende grote stap. Een forse, want niet enkel is het prijskaartje een stukje hoger, technisch is het een ander apparaat. Argon stelt zelfs nieuwe technologie ontwikkeld te hebben die ze gepatenteerd hebben. Bij smartphones en streaming audio hoor je dergelijke claims wel vaker, maar bij draaitafels is dat toch uitzonderlijker. Platenspelers zijn dan ook relatief ‘eenvoudig’ en bestaan ook al heel lang. Het is niet als ontwerper makkelijk om origineel uit de hoek te komen.

De evolutie van budget naar middenklasse zien we eveneens in de andere productsegmenten waar de Denen present zijn. Argon Audio is eerder een merk dat graag prijskampioen speelt, maar legt de lat stilaan hoger om zo de kloof met zeer goedkope budgetmerken te vergroten.

650 euro is dan ook geen bescheiden som in de ogen van sommige vinylliefhebbers. Het is best ambitieus van Argon. De TT-4 positioneert zich met dit prijspunt regelrecht tegenover heel wat rivalen met een goede reputatie, zoals de Debut-draaitafels van Pro-ject, de NAD C558, Thorens TD 202, Rega Planar 2, en nog wat anderen. Dat zijn allemaal eveneens platenspelers die ook wat hoger mikken en technisch volmaakter zijn.