Review: Monitor Audio Platinum 200 3G – Objects of desire

De platenkast

Die denkbeeldige kast bevat zowel vinyl als digitale schijven. Eerst maar gestart met een sacd (‘Lost in Venice’). De stage is fraai, subtiel doortekend en gedetailleerd. Hier komt de meerwaarde van ribbon drivers duidelijk naar voren. De klank is goed, maar uiteraard ook afhankelijk van de gekozen versterking. Middels de diverse aanwezige versterkers kon het beeld wisselen van iets neutraler, zakelijker en strakker naar een weergave die iets meer harmonische diepte gaf bij een wat relaxter laagweergave. De Platinum 200 laat moeiteloos de verschillen in aansturing horen. Als consument kun je dan de match vinden die tegemoetkomt aan je eigen visie op weergave. Belangrijk is dat het geluid nooit soft wordt in het hoog. Als dat echt het geval is, dan wordt het tijd om de elektronica in te gaan ruilen. De nieuwe cd van Rodrigo y Gabriela (‘In Between Thoughts…A New World’) laat onmiskenbaar horen dat de Platinum 200 niet gebouwd is vanuit effectbejag. De muziek van dit wereldberoemde duo heeft een snel, dynamisch en ruimtelijk karakter en dat is precies hoe de weergave via de Platinum 200 is. Vanwege het eerlijke karakter zal deze luidspreker zich dus niet kunnen manifesteren in de wall of terror (dertig luidsprekers op een rijtje met een schakelkastje), waar consumenten met minder ervaring altijd met de grootste schreeuwer naar huis gaan. De Platinum 200 moet het hebben van intrinsieke kwaliteiten. Lee Ritenour, vanaf vinyl, leert dat het laag strak en met een uitstekende definitie wordt gepresenteerd. Trio Improvisation 1 van Chick Corea is avantgardistisch, maar een geweldige track om snelheid, laag en power te demonstreren. Dat gaat ook perfect met Summersong op het album ‘For the Rhythm’ van Tineke Postma. Een alltime favoriet in de luisterruimte is Save the Best for Last (Vanessa Williams, ‘The Comfort Zone’). In deze track is verschillende keren diep laag te horen. Zo’n sound die rollend over het tapijt beweegt. Uitermate fascinerend op zeer grote luidsprekers die heel diep gaan. Op de Platinum 200 komt dat laag heel goed uit de verf. Deze luidsprekers zijn dan ook geschikt voor content met lagere frequenties. Dynamiek komt tot uiting via Child in Time op de wat zeldzamere 7 inch 45-toerensingle van Deep Purple. Mooie voorbeelden van ultieme dynamiek zijn de originele Decca release van ‘Flamenco Puro ‘live’’ (PFS 4237) en Peggy Lee’s ‘Let’s Love’ op Atlantic vinyl.