Geweldige controle

De Silver 500 is in zijn zevende generatie niet compacter geworden. Net zoals het een topmodel beaamt, is dit een forse vloerstaander. De vorige Silver 500 was dat ook, en daarom niet geschikt voor kleinere ruimtes. De 7G-editie echter, lijkt een stukje verfijnder en universeler te zijn. Audiofieler, zouden we durven stellen. Het verbaast wel een beetje, want toen we begonnen te spelen met de Silver 500 7G veronderstelden we dat het in onze testruimte wat te veel van het goede zou zijn. Bij het beluisteren van ‘The World of Hans Zimmer’ hadden we echt een overdaad aan laag verwacht, maar wat we horen is net heel verfijnd en in balans.

De plaatsing en opbouw van de soundstage is zeer goed, waardoor je bij deze filmthema’s echt dat grootschalig orkestrale sound ervaart. Echt magnifiek hoe het gezang en de akoestische gitaar bij ‘Impossible Mission: Part II: Injection’ wordt neergezet. Groots waar het moet en in de stille gedeeltes heel gedetailleerd. We krijgen meteen een indruk van een speaker die heel uitgekiend en slim ontworpen is, met aandacht voor alle aspecten. Die indruk blijft snel helemaal te kloppen.

We hadden het echt niet verwacht, maar de combinatie van deze grote Britten met de Marantz Model 30 en de SACD 30n met de MMM-DAC is bijzonder geslaagd. We gebruiken daarnaast eveneens een nieuwe Bluesound Node als digitaal aangesloten streamingbron, want dat is nu eenmaal prettiger werken met Roon dan via de ingebouwde HEOS-streaming van de Marantz. Zo kwam bijvoorbeeld ‘Promises’ van Floating Points, Pharaoh Sanders en de London Symphony Orchestra aan bod. Dit wordt in het VK nu al bejubeld als hét album van het jaar. Dat is wellicht iets té veel lof voor de zeer onderkoelde maar nu ook niet zo inspirerende jazz die we hier horen, maar het is wel knap opgenomen.

Het beluisteren waard, zeker als je van minimalistische muziek houdt die je tot je neemt om 1 uur ’s nachts. Nummers als dit zijn op hun best als ze virtueel in een immense ruimte worden neergezet, zodat je echt door die emotionele sfeer omhuld wordt. In die opdracht slaagt de Silver 500 wonderwel, dankzij een soundstage met een bijna tastbare kwaliteit en een enorme schaalgrootte. Dat audiofiel kantje die deze grote Monitor Audio net iets meer geeft, zorgt er ook voor dat ‘I. Lento—Sostenuto Tranquillo Ma Cantabile’ uit Symphony No. 3 (Symphony Of Sorrowful Songs) Op. 36 gebracht door Portishead-zangeres Beth Gibbons met het Polish National Radio Symphony Orchestra onder leiding van Krzysztof Pendereck op magistrale wijze wordt weergegeven. Je voelt echt de textuur van de instrumenten en de wijdsheid ruimte waarin dit werk wordt opgevoerd, waardoor je na enkele seconden luisteren in dit dramatisch werk van Gorecki opgaat. Dit is echt wel een topprestatie, ook vergeleken met heel wat rivalen.