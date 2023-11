Hisense kondigt 110-inch miniled-tv met 10000 nits aan voor 2024

Hisense wil in 2024 laten zien wat het kan. Het bedrijf komt namelijk met een miniled-televisie met een formaat van 110-inch en een maximale helderheid van 10.000 nits. De televisie beschikt over 40.000 backlight zones, door Hisense omgedoopt tot ULED X.

Een helderheid van 10.000 nits is significant hoger dan de gemiddelde helderheid van de televisies die nu in de winkels staan. Zo heeft de gemiddelde oled-televisie een helderheid van 1.750 nits en de gemiddelde lcd led-televisie een helderheid van 3.000 nits.

Over de verdere specificaties van het model is nog maar weinig bekend. Het enige dat we weten is dat de tv 95% van de BT.2020 kleurruimte kan weergeven. Of Hisense kiest voor de 4K-resolutie of de 8K-resolutie is vooralsnog onduidelijk.

CES 2024 gaat begin januari van start in Las Vegas. De Chinese fabrikant zal daar meer details onthullen.